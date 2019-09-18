Новосибирские власти подписали соглашение о развитии системы онкологической помощи

«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина и власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве. По данным регионального правительства, стороны будут взаимодействовать по вопросам реализации инвестпроектов и проектов ГЧП в Новосибирской области в сфере здравоохранения. В рамках соглашения будет разработана концепция развития оказания медицинской помощи по профилю «онкология», включая разработку проекта по созданию онкологического центра в Новосибирске и центров амбулаторной онкологической помощи, говорится в сообщении.

В 2018 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что проект создания онокоцентра в регионе будет пересмотрен: «Мы ориентировались на строительство крупного объекта за 5-6 млрд руб. Но у меня появились сомнения, что нам нужен именно такой формат, учитывая, что на территории региона большая сеть лечебных учреждений». Как сообщала пресс-служба облправительства, медико-техническое обоснование проекта должно было быть готов в 2018 году, а работа над проектом завершиться в 2019 году. Само строительство планировалось начать в 2020 году.

«Мединвестгруп» управляет сетью онко-радиологических центров «ПЭТ-Технолоджи».

Оксана Павлова