Светлана Опенышева публично извинилась за селфи в «шоколадной ванной»

Соцсети

Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий» Ульяновской области Светлана Опенышева публично извинилась за собственный необдуманный пост в Instagram. Об этом чиновница написала на своих страницах в различных соцсетях.

«Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподобающую форму. Ещё раз прошу меня извинить»,– написала госпожа Опенышева.

На минувшей неделе Светлана Опенышева, находясь в отпуске, разместила в Instagram селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане. Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Снимок быстро распространился по открытым соцсетям с нелестными комментариями.

Согласно данным сайтов туристических компаний, стоимость проживания в отеле Garabag Resort & Spa начинается от 7 тыс. руб. в сутки.

Ранее действия чиновницы осудил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, посоветовав жить скромнее. Глава региона также поручил провести проверку в отношении госпожи Опенышевой.

Андрей Сазонов