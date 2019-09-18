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Айдар Губайдулин

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Прокурор попросил отпустить из СИЗО фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Государственный обвинитель в Мещанском суде Москвы попросил вернуть на доследование в прокуратуру дело Айдара Губайдулина и сменить ему меру пресечения на подписку о невыезде, передает корреспондент “Ъ” из зала суда. Участника несогласованного шествия 27 июля обвиняют в применении насилия к представителю власти. Прокуратура считает, что необходимо изменить фабулу обвинения.

Напомним, программиста Айдара Губайдулина задержали 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках. Позднее ему изменили статью обвинения. По версии следствия, господин Губайдулин бросил пластиковую бутылку из-под минералки в сотрудника Росгвардии Артема Килова с намерением причинить ему «физическую боль». Защита считает, что бутылка не могла нанести вреда сотруднику правоохранительных органов.

Подробнее о деле Айдара Губайдулина читайте в материале “Ъ” «Суд заглянет в бутылку».

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