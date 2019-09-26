Перезагрузка кутюра

Римский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли в этом году отмечает двадцатилетие работы в Valentino. На протяжении семнадцати лет он трудился вместе со своей напарницей и подругой с университетских времен Марией Грацией Кьюри. Но три года назад ее позвали управлять женским Dior, и дуэт распался. Пиччоли стал единственным креативным директором марки, и многие скептически относились к этому назначению, не верили, что он сможет в одиночку потянуть сложный итальянский дом моды. И оказались неправы. Буквально за два года ему удалось сделать «перезагрузку»: бренд стал одним из самых актуальных в мире моды, а в прошлом декабре Пиччоли получил «Оскар» индустрии — престижнейшую премию Британского модного совета «Дизайнер года», обойдя серьезных конкурентов: Алессандро Микеле из Gucci, Клэр Уэйт Келлер из Givenchy, Кима Джонса из мужского Dior и Вирджила Абло.

Но если с женской коллекцией все вышло легко — Пьерпаоло удалось быстро подобрать ключ к сердцу клиенток домов высокой моды,— то с мужской оказалось намного сложнее. Первые коллекции дизайнера были приняты холодно, и на сей раз в осенне-зимнем сезоне Пиччоли решил сделать ставку на то, что любит носить сам: удобную обувь (кроссовки — один из хитов продаж марки), графичные лого V и VLTN и комфортный покрой. И все в лучших традициях итальянского кутюра: вышивки сделаны вручную в студии марки в Риме, над мужской коллекцией мастера работают так же тщательно, как и над женской.

В новом сезоне Пиччоли подготовил для поклонников марки, пожалуй, самый неожиданный сюрприз. По подиуму под звуки лучших хитов Дэвида Боуи, посвященных космосу, прошлись модели в вещах из осенне-зимней коллекции, вдохновленной силуэтами 90-х, почти каждую вещь украшали футуристические рисунки, сделанные художником и дизайнером самой актуальной марки уличной одежды Undercover Дзюном Такахаси. Рисованные портреты Людвига ван Бетховена и Эдгара Аллана По (считается, что его работы положили начало жанру научной фантастики и вдохновили Герберта Уэллса на его знаменитую «Машину времени») с летающими тарелками вместо лиц, странные воздушные корабли, слоганы, посвященные путешествию во времени — все это на пальто, свитшотах, вязаных кардиганах и свитерах оверсайз бежевого «верблюжьего» и алого цвета, кроссовках и сумках.

Вечером того же дня, буквально через два часа после шоу Valentino, Дзюн на показе своей марки Undercover представил те же рисунки, но в другом исполнении — на парках, пуховиках, тренировочных костюмах и ветровках. Получилось, что два совершенно разных дизайнера на двух разных шоу показали две дополняющие друг друга коллекции. Пожалуй, такого мир моды еще не видел.

«Я давно слежу за Дзюном Такахаси,— объяснил за кулисами Пьерпаоло Пиччоли (они познакомились в прошлом ноябре в Японии, куда дизайнер приезжал показывать пре-коллекцию Valentino).— Ему удалось изменить философию уличной моды, превратив достаточно приземленный концепт в нечто более философское и возвышенное. В общем, вывести ее на новый уровень. Вce, даже самые базовые предметы гардероба Undercover — поэтичны и утонченны. Мне нравится вкус Дзюна, его видение моды, то, как он играет и взаимодействует с графикой. В его работах я всегда нахожу что-то новое. И вообще он непредсказуем!»

Как они работали вместе? Пьерпаоло рассказал Дзюну об отправных точках его новой коллекции — путешествии сквозь эпохи, 90-х и уличной моде — и попросил разработать на основе кодовых слов рисунки. Такахаси сразу подумал о По и его путешествиях во времени. А идея с Бетховеном пришла позже, когда он занялся своей коллекцией, вдохновленной «Заводным апельсином» Стэнли Кубрика, где главный герой Алекс проходил сеансы психотерапии под любимую музыку «старого доброго Людвига Вана».

В осенне-зимней коллекции Пиччоли главный акцент — на практичность. Здесь есть, например, новая версия «тройки»: сорочка, свободные брюки и блейзер из шерсти цвета мокрого асфальта — такой костюм не помнется и всегда будет отлично выглядеть. Кейпы, тренчи и дождевики, чтобы защитить от ветра и плохой погоды. И удобные аксессуары — сумки-бананы, объемные сумки-мешки, как у моряков, и практичные шоперы с принтами Такахаси.

Еще один сюрприз — совместная работа с Birkenstock, немецким производителем самых удобных сандалий в мире. По словам Пьерпаоло, «это самая универсальная обувь на Земле, потому что у нее нет статуса и пола». Но сандалии в осенне-зимней коллекции? По мнению дизайнера, их стоит носить и зимой, но с носками.

Как Пиччоли решает, с кем будет сотрудничать? «Главный принцип, по которому я выбираю себе партнеров: они должны мне самому очень нравиться,— объясняет Пьерпаоло.— Если я влюблен в бренд или дизайнера и его видение в целом соответствует концепту коллекции, над которой я работаю,— это уже хорошее начало. А вообще я считаю, что уличная мода и высокая дизайнерская должны вести постоянный диалог. Это две реальности, в которых уже давно живут наши клиенты. Так что, объединив усилия, мы, по сути, создаем общее видение современности».

Лидия Агеева