Клуб красной сумки

В Петровском пассаже весной прошел дружеский турнир по быстрым шахматам. На вечер в Москву приехал Джанлука Исайя, президент семейной компании Isaia, в том числе и для того, чтобы показать клиентам и друзьям дома новые эксклюзивные ткани. Он рассказал Марии Силадий о том, как важна свобода самовыражения в современной моде, как меняется стиль и вкус мужчин в России и почему клубы в модном бизнесе нужны не меньше, чем в спорте.

— Джанлука, наш новый номер посвящен спорту, спортивному стилю…

— Тогда я сразу могу уходить... Хотя, подождите, а бочче считается? Тогда я остаюсь!

— А как же футбол?

— О да, в детстве и подростком я с азартом играл в футбол. С самого раннего возраста я страстный поклонник нашей родной футбольной команды «Наполи». У нас в семье было принято играть в теннис, и мы все очень любим горные лыжи. Но я бы скорее назвал эти увлечения активным стилем жизни, тем, что приносит удовольствие. Спорт — это что-то более серьезное.

— Случалось ли вам привносить в модели Isaia «спортивные» элементы?

— Пожалуй, да, многие удачные находки пришли из мира футбола. Например, коллекция маек прошлого летнего сезона: семь моделей, и на каждой изображен хор болельщиков, поющих гимны, кричалки. Настроены фанаты, честно говоря, не всегда дружелюбно, и мне это не очень по душе. Поэтому мы напечатали на майках шутливую надпись, известную итальянскую пословицу: «Мать идиотов всегда беременна» (то есть дураки не переводятся). Немного иронии никогда не помешает.

— Кто в вашей семье отвечает за творческую составляющую бренда?

— Похоже, что я! Открою секрет, самые яркие идеи меня посещают всего в двух местах. Первое — самолет. Я постоянно путешествую, общаюсь с клиентами, партнерами, и сосредоточиться мне легче всего именно в полете: там я один, ничто не отвлекает, и можно пофантазировать. Второе прозвучит банально, но это Капри. Тот, кто хоть раз бывал на этом цветущем, брызжущем красками, светом и жизнью острове, меня поймет.

— Спортивный стиль вошел в повседневную моду, порой в гипертрофированных формах, противоречащих даже правилам этикета. Кроссовки в театре, велосипедки в ресторане, бейсболки и худи на светском рауте уже не удивляют. Как вы к этому относитесь?

— Сочетать, смешивать, действовать смелее — вот мой неизменный совет. Выглядеть и изящно, и элегантно в одежде, обыгрывающей спортивный стиль, безусловно, можно. Так же, как можно абсолютно безвкусно подобрать классический образ в коллекции самого безупречного бренда. Я по натуре, профессиональной в том числе, хулиган. Возможно, в юности нам не хватало этой нынешней свободы стиля, самовыражения — тогда взгляды на то, как должен выглядеть молодой мужчина, были строгими, каноническими. Теперь все правила отменены, и каждый волен создавать свои — это вдохновляет, сегодня это главный секрет и залог успеха в модном бизнесе. Так что я с радостью хулиганю сам и с удовольствием подзадориваю других.

— Какие изменения в стиле российских клиентов бренда Isaia вы отметили в этот раз?

— Российские клиенты воспитали в себе индивидуальный вкус и подход к выбору гардероба, очень тонко настроили свое восприятие рынка и продукции, которую им предлагают. Ориентация на самую высокую цену, на совет консультанта в бутике, стремление покупать готовые костюмы и уже собранные комплекты — все это в прошлом. Сейчас российские мужчины знают и ткани, и фасоны, и самих себя. Марка Isaia тоже внесла лепту в это развитие — в частности, нам удалось изменить отношение наших клиентов к цвету. Если раньше они отдавали предпочтение однотонным вещам, неброским цветам, то теперь и коралловый, и голубой, и красный, смелые, нестандартные сочетания все чаще привлекают внимание наших клиентов.

Россия наряду с Америкой и Китаем — самые интересные для нас рынки, и именно те рынки, где наш бизнес динамично растет.

— Вы как-то сказали, что воспринимаете клиентов как клуб друзей и единомышленников и рады быть его частью.

— Да, именно так! Все началось с легендарной красной сумки Isaia, в которой я вожу эксклюзивные, собранные мной лично ткани для наших особых клиентов, друзей дома. Неудивительно, что и клуб получил название Red Bag. Он существует всего год, клиенты общаются не только с нами, но и между собой. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся организовать первое мероприятие, которое объединит друзей марки со всего света.

Возить с собой красную сумку и продавать костюмные ткани из этой подборки могу только я, так что всех членов клуба знаю и сам принимаю их в нашу семью.

Red Bag стал символом Isaia: яркий, индивидуальный подход бренда к мужскому стилю и клиентам объединяет вокруг себя похожих, неординарных, людей, и это уже больше, чем просто мода и бизнес.

Беседовала Мария Силадий