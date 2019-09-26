«Я пробую на себе все наши прототипы»

Спортивный репортер Фред Прискель, чтобы покорить девушку на пляже Сен-Тропе, сшил себе классные шорты-купальник вместо стандартных коротких плавок. Модель сразу привлекла к себе внимание, и в 1971 году Прискель основал компанию, назвав ее Vilebrequin — «поршень» по-французски — в честь главной детали моторов спорткаров. Сейчас, спустя полвека, Vilebrequin — один из главных брендов мировой пляжной моды. По случаю десятилетия присутствия Vilebrequin на российском рынке Лидия Агеева встретилась в Париже с генеральным директором бренда Роланом Эрлори.

— В этом году Vilebrequin отмечает юбилей: десять лет в России. В чем, на ваш взгляд, состоит особенность этого региона и почему он важен для вас?

— Десять лет в России — это большое достижение. К тому же теперь наша марка представлена не только в Москве, но и в Сочи. Русские полюбили наш продукт за удобство, качество, яркость и за то удовольствие, которое он доставляет. Я считаю, что русским он идеально подходит по настроению. И что не менее важно, русские клиенты покупают вещи нашей марки не только в России, но и на отдыхе за границей — в Сен-Тропе, в Марбелье, в Форте-дей-Марми и т. д.— в общем, во всех наших бутиках на Средиземноморском побережье. Так что не буду скрывать, вы играете важную роль в нашем товарообороте.

— А вы бывали в России?

— Вы не поверите, но первый раз я приехал в Москву в 1991 году, когда работал на Hermes и организовывал выставку в Музеях Кремля. Меня сразило наповал ваше отношение к культуре: вы знаете буквально все о литературе, музыке, живописи. В тот переходный период материальные блага были мало кому доступны, но вы нашли им замену в культуре — и так стали самым богатым народом. С тех пор я отношусь к русским с большой нежностью. Кстати, я не говорю по-русски, но могу спеть «Очи черные» и «Вечерний звон»!

— И тем не менее в осенне-зимней коллекции вы решили сотрудничать не с русскими дизайнерами, а с Off-White?

Фото из Lookbook Vilebrequin x Off-White Фото: Vilebrequin x Off White

— Это была инициатива Вирджила Абло и его команды. Нам понравился результат. Пример нашей собственной инициативы — совместная коллекция с художником и дизайнером Жан-Шарлем де Кастельбажаком. Мне нравятся такие проекты, потому что они позволяют по-новому взглянуть на нашу марку и расширить наши возможности. Это долгий процесс, и интересен не только его результат, но и то, как мы вместе пришли к нему: первая встреча двух абсолютно разных миров, присматриваемся и привыкаем друг к другу и, наконец, создаем что-то вместе.

— В 2013 году вы запустили женскую линию, а в этом году у Vilebrequin появится линия денима. Получается, будущее вашего бренда не за купальниками?

— Марка как дом: у него есть несущие стены. Для нас это купальники, и так будет всегда. В этом мы знатоки, здесь мы лучшие. Это наш позвоночник. Потом мы дополнили наши шорты поло и рубашками — вам же нужно с чем-то их носить. Мы решили запустить женскую линию, потому что знали: нам нет равных в искусстве наслаждаться жизнью на пляже. Это наша территория. Чуть позже появились и аксессуары для пляжа — сумки и полотенца. Но моя главная мечта с первого дня работы на Vilebrequin была делать джинсы. Потому что ничто не символизирует свободу 70-х, эпоху, когда наша марка появилась, так, как джинсы. Я долго искал подходящего партнера и наконец нашел его в Италии — у итальянских мастеров лучший стиль, качество исполнения, и они, как никто другой, знают, что такое средиземноморский дух. Вот увидите, через пару-тройку лет мы станем лучшими и в этой категории.

— И последний, самый главный вопрос: большую часть года вы проводите на острове Сент-Бартс. В купальнике с каким узором вас можно чаще всего встретить на пляже?

Плавки из совместной капсульной коллекции Off-White и Vilebrequin Фото: Vilebrequin x Off White

— Надеюсь, мой ответ вас не разочарует: я пробую на себе все наши прототипы, перед тем как мы их запускаем в производство. Так что узоры меняются достаточно часто, как и ассортимент в наших магазинах. А сейчас к тому же бархатный сезон — самое время купаться.

Беседовала Лидия Агеева