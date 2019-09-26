Без компромиссов

В августе Монако превращается в бесконечный праздник жизни: концерты, выставки, спортивные состязания, клубные ночи — только успевай выбирать! Большой поклонник княжества и основатель бренда собственного имени Филипп Плейн в этом году принял в нем участие. И действовал с присущей ему широтой: днем на знаменитом стадионе Louis II состоялся коммерческий футбольный матч Philipp Plein Cup, а поздно вечером в главном ночном клубе княжества и всего побережья Jimmy’z была устроена вечеринка Philipp Plein.

Именной вечеринкой здесь трудно удивить, но Филипп Плейн сумел. Он поставил столы для рулетки и блек-джека прямо в клубе. Взять хорошо всем знакомое, добавить туда патетики, блеска и шарма и продавать это с огромным успехом — в этом и состоит модель бизнес-успеха Philipp Plein International Group, которая в этом году отмечает двадцатилетие. В группу, число собственных бутиков которой по всему миру уже превысило 200, помимо головного бренда входят придуманный бизнесменом и джетсеттером Флавио Бриаторе Billionaire — его также можно назвать Philipp Plein для взрослых — и Plein Sport, самая доступная линейка, «Плейн для начинающих». Правда, недавно в компании решили, что даже начало дружбы с брендом должно быть бескомпромиссным. Поэтому магазины Plein Sport будут потихоньку закрывать. «Это процесс деликатный, небыстрый, мы постараемся никого не разочаровать. Но сейчас нам правда важно сосредоточиться на том, чтобы наша одежда была высочайшего качества»,— объясняет маркетинг-директор компании Маддалена Бертоли Тедески.

Дизайнер Филипп Плейн (слева) и вице-президент ФК «Монако» Олег Петров (справа) вручают трофей Philipp Plein Cup нападающему Радамелю Фалькао Фото: предоставлено Philipp Plein

Главное — не думать, что Филипп Плейн уходит со спортивных арен. Еще живы впечатления о сотрудничестве бренда с боксером Василием Ломаченко. Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO, названный в мае журналом Ring лучшим боксером мира, Ломаченко появляется на ринге в халате Philipp Plein из крокодиловой кожи. По оценкам экспертов, рыночная стоимость такого изделия составила бы около $300 тыс. А теперь бренд стал фешен-партнером футбольного клуба «Монако».

На вечеринке Филиппа Плейна Фото: предоставлено Philipp Plein

Отметить сотрудничество решили дружеским матчем клуба «Монако» против итальянцев из «Сампдории». Трибуны шумно реагировали на происходящее. Особенно преуспели болельщики «Сампдории». Они не переставая скандировали кричалки, пели гимны, настраивая футболистов на победу. Монегаски в фанатском секторе клуба вели себя более сдержанно. А в ложе Филиппа Плейна веселились, не забывая следить за игрой. Во втором тайме на поле вышел российский футболист Александр Головин, выступающий за ФК «Монако», и игра сразу пошла живее. Мяч влетел в ворота итальянского клуба. Этот гол оказался единственным. Филипп Плейн вручил игрокам «Монако» Philipp Plein Cup — огромный серебряный кубок в виде черепа, который держит на плечах титан, под неизбежную в таких случаях «We Are The Champions».

Евгения Милова