Не на шпагах

Карл Лагерфельд ушел, но дело его живет. Похоже, под этим лозунгом продолжат трудиться еще немало домов моды, с которыми сотрудничал дизайнер. В числе главных новостей осенне-зимнего сезона — первая мужская коллекция Fendi, для работы над которой креативный директор линии Сильвия Вентурини Фенди пригласила Карла Лагерфельда. И неясно, почему это решение не пришло в голову раньше. Лагерфельд начал работать над женскими коллекциями Fendi с 1965 года, когда Сильвии было всего пять лет, а вот мужские никогда раньше не делал.

Осенне-зимний сезон — посмертный дебют Лагерфельда в мужском Fendi. Для показа построили декорации, повторяющие интерьеры личной библиотеки Карла в Париже, хотя коллекция больше напоминала ретроспективу гардероба дизайнера, разделенную на периоды: любви к семейной компании Caraceni, которая считается основательницей итальянской школы тейлоринга, увлечения японским портняжным искусством, преданности приталенным костюмам Dior Homme. Конечно, в некоторых образах представить Карла было бы немыслимо: сам Лагерфельд никогда не носил спортивных вещей или вещей с золотым отливом. Что не помешало ему пофантазировать на тему спорта и новых материалов, а классические костюмы интерпретировать на новый лад.

На самом деле вклад этой коллекции в мировую модную индустрию мужской моды не ограничивается данью памяти Лагерфельду. Почти вся одежда отчетливо демонстрирует две важные тенденции: спортивная одежда актуальна и за пределами спортзала, а классические костюмы и смокинги скоро можно будет надевать в спортзал.

О «новом тейлоринге», то есть новом подходе к конструированию и пошиву классических костюмов, в осеннем сезоне будут говорить много: костюмы действительно изменили силуэты, цвета, ткани и из одежды формальной превратились в одежду повседневную. Крой стал свободнее, цвета — смелее и ярче, а на возможность сочетать костюмы со спортивными аксессуарами покупатели давно получили индульгенцию от мировых критиков моды.

Музыкант Джексон Ван в одежде из коллекции, сделанной им совместно с Fendi Фото: Courtesy of Fendi

Кстати, особенно ясно виден этот самый «новый тейлоринг» в совместной коллекции, или, как сейчас говорят, коллаборации, Fendi с Джексоном Ваном, 25-летним хип-хоп-артистом, который променял фехтовальную дорожку и место в олимпийской сборной Гонконга на музыкальную сцену. Все аксессуары, кроссовки, спортивные костюмы, пиджаки и брюки с лампасами, майки и другие предметы одежды сшиты из бархата с монограммой FF. Так классическая вечерняя ткань стала повседневной с легкой руки Вана и Вентурини Фенди.

Это не первое появление Вана с семьей Фенди. В 2018 году на вечеринке, которую устроил бренд, артист впервые исполнил свой сингл «Fendiman». Позже был снят клип, нетрудно догадаться где — в штаб-квартире Fendi в Риме.

Сам музыкант, рассказывая о работе с семьей Fendi и о ее результате, отметил, что все эти вещи он будет носить каждый день и что коллекция получилась простая и минималистичная, но красивая. И хотя Лагерфельд в простоте и минимализме замечен не был, коллекцию из бархата наверняка оценил бы высоко.

Натела Поцхверия