Итальянские церемонии

Пока одни бренды пытаются догнать уходящий поезд уличной и спортивной моды, другие инвестируют в собственные традиции и ноу-хау, но с оглядкой на современные тенденции. Так поступил бренд Pal Zileri, впервые представив коллекцию Cerimonia — новый взгляд креативного директора Рокко Янноне на классические костюмы и смокинги.

Без исторического экскурса тут не обойтись. В 1980 году Джанфранко Барицца и Аронне Миола основали Pal Zileri как демократичное ателье, благодаря которому красивая одежда должна была стать доступна всем. Название позаимствовали у палаццо Зилери, исторического здания в палладианской эстетике в их родном городе Виченца. Сегодня на фабрике Pal Zileri в Куинто-Вичентино работают сотни портных, и, чтобы сшить один костюм, им нужно произвести от 140 до 180 манипуляций: резка, пошив, глажение, конструирование карманов и плеч, нашивка молний, пуговиц, ярлыков и так далее. Шили по лекалам традиционной школы, но стиль жизни клиентов стремительно менялся, и не всегда портные успевали за темпом изменений.

Три года назад в компанию влились катарские инвестиции люксового холдинга Mayhoola, который также владеет брендом Valentino, и египетские — от Arafa. Инвесторы пригласили нового креативного директора Рокко Янноне, и компания из фабрики по пошиву костюмов стала превращаться в полноценный бренд, который предлагает одежду и аксессуары с учетом всех аспектов жизни своих клиентов.

Первая коллекция Янноне сразу обозначила новый вектор развития: мягкие силуэты, пастельные тона, цветочные принты. Cerimonia выглядит как будто более консервативной, чем основная коллекция, но узнаваемые детали фирменного стиля Янноне сохранены: удлиненные пиджаки, укороченные брюки, цветочные узоры, свободный покрой и цветовые сочетания, выдающие художественное образование дизайнера и любовь к венецианским художникам Беллини, Тинторетто, Веронезе. Чуть короче, чуть свободнее, чуть мягче — но именно эти, казалось бы, небольшие поправки значительно изменили силуэт. Теперь он гармонично вписывается в концепцию «новой» нетоксичной мужественности и спортивной элегантности. Даже если речь идет о смокинге.

Натела Поцхверия