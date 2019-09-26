Достаточно Ли

Первая подиумная коллекция, за которую от и до отвечал новый креативный директор Bottega Veneta Дэниел Ли, недавно поступила в продажу. Если бы не дебют уже упомянутого в этом номере Эди Слимана в Celine, коллекцию Ли можно было бы назвать одной из самых ожидаемых. По иронии судьбы Ли пришел в Bottega Veneta именно из Celine, где когда-то работал рука об руку с Фиби Файло.

Биография у 33-летнего англичанина Дэниела Ли богатая: в Celine с 2012 года, а до того — в Maison Margiela, Balenciaga и Donna Karan. Окончил, разумеется, Сент-Мартинс. Но даже такой внушительный послужной список не уберег Ли от скептических высказываний в его адрес со стороны критиков моды, хотя, казалось бы, Микеле и Гвасалия уже проложили неизвестным дизайнерам дорогу в мир большой моды. Например, исполнительный редактор издания WWD Бриджет Фоли рассказывает в своей статье, как после шоу зашла за кулисы, чтобы задать Ли несколько вопросов о коллекции, но дизайнер ответил, что слишком устал. «От чего же он устал в 33 года? У парня главный дебют его жизни в известнейшем доме моды, которым владеет крупнейший люксовый холдинг, а он слишком устал, чтобы сказать два слова о коллекции?» — возмущается Фоли, продолжая свой отчет с показа таким замечанием: «С точки зрения портновства Ли ничего нового не дал мужчинам, кроме минималистичных пальто». Обиду госпожи Фоли можно понять. Она лично знала неутомимого Карла Лагерфельда, готового рассказывать после шоу о коллекции десяткам журналистов, не повторяясь. И дружна с Ральфом Лореном, который выдает несколько коллекций за сезон. Но такова особенность нового поколения дизайнеров — почти все они предпочитают молчать и скрываться за непробиваемой броней пиар-отделов. Да и для молодого дизайнера, которому впервые дали полную свободу, Дэниел постарался на славу. Попробуем разобраться.

На показе осенне-зимней коллекции в феврале Ли объединил мужскую и женскую линии, как уже делал его предшественник Томас Майер, стоявший у руля бренда 17 лет. Всего 11 официально мужских выходов, хотя в условиях современной гендерной амбивалентности коллекцию можно считать и унисекс. Справедливости ради стоит сказать, что протокол о намерениях Ли подал значительно раньше — в коллекции Pre-Fall, которая поступила в продажу до подиумной осенне-зимней. Очень широкие и длинные брюки черного и коричневого цветов соседствовали с брюками укороченными и зауженными песочного и ярко-желтого цветов. Пальто А-силуэта, свитера с драпировками. Особенно интересно было разглядывать детали кожаных вещей. Во-первых, Ли изменил классическое плетение Bottega Veneta «intreccio», значительно расширив кожаные полосы очень широкими и расположив их не наискосок, а по горизонтали и вертикали. Во-вторых, для парок использовал кожу. В-третьих, предложил кожаные джоггеры, штанины которых внизу собраны на шнурок. В подиумной коллекции Ли эти идеи развил. Вместо белой парки — темно-коричневая кожаная, вместо ультрашироких брюк — свободного покроя галифе. Самым эффектным, пожалуй, был пиджак-пончо с утрированно широкими плечами в сочетании с кожаными байкерскими штанами. Еще одна интересная деталь, которую не сразу заметишь,— нагрудные карманы. Точнее ткань, которую Ли сложил, как будто делал фигурку в технике оригами, и нашил на карманы вместо платочков.

Как бы там ни было и кто бы что ни вменял Дэниелу Ли, у него есть свое четкое видение, точное понимание направления и смелость все это выражать на подиуме. Все внимание на Bottega. Скучно не будет.

Главный аксессуар Bottega Veneta в осенне-зимнем сезоне — сумка Arco, в которой по-новому интерпретировано фирменное плетение intreccio. Модель представлена в четырех размерах самая, большая, Arco 75,— в мужской коллекции. В отличие от классического intreccio, где используются тонкие полоски кожи («феттучче»), в Arco эти детали очень широкие. Модель выполнена из французской телячьей кожи. Кожаные полосы соединены замшей, есть варианты, где кожаные и замшевые полосы чередуются. Сумка названа в честь Арки Мира (Arco della Pace) в Милане, и в ее дизайне узнаваемы архитектурные элементы памятника. Каждая сумка собирается более чем из 100 деталей

Натела Поцхверия