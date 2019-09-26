Триумф перемен

Мужская мода переживает переломный период. Костюм — краеугольный камень мужского формального стиля — балансирует между традицией и изменениями. Перемены в мужском гардеробе прекрасно демонстрирует основанная в 1939 году марка Boggi Milano.

Этот итальянский модный бренд фокусируется на современном повседневном стиле. В его осенней коллекции можно найти все то, что сегодня действительно определяет передовые дизайнерские производства: и новаторские технологии, и мастерский пошив, и ткани высшего качества. Из шерсти Machine Washable шьют костюмы, которые можно стирать в машине, при этом ткань быстро восстанавливает первоначальную форму и не мнется за счет особой структуры. Фланелевую ткань Smart Flannel с водоотталкивающими и терморегулирующими свойствами используют для пошива курток-бомберов, стеганых пальто, жилетов и кроссовок. Куртка Brezza выполнена из дышащей трехслойной ткани, которая регулирует температуру и защищает от ветра. За «экологичную моду» отвечают блейзеры и пальто, сшитые из шерсти Ecological Wool фабрики Bottoli и Pecora Nera, произведенной компанией Loro Piana. В обоих случаях пряжа не окрашена, что придает ей особую мягкость, легкость и прочность.

Boggi Milano осень—зима 2019/20 Фото: Boggi Milano

Для покупающих «глазами» все это часто остается за границами восприятия. В магазинах Boggi Milano, а их больше 160 в 33 странах мира, все вещи кажутся невероятно стильными и привлекательными. Дизайнеры бренда точно знают, чего хочет их клиент — современный космополит 25–55 лет (точнее, бизнесмен 30–40 лет), который имеет хороший вкус, ценит стиль и качество, а также отлично сидящую одежду. Которому будет комфортно в новых магазинах Boggi Milano. Это просторные гармоничные помещения с яркими оранжевыми элементами и отдельной зоной аксессуаров. Кожаные аксессуары и изделия играют важную роль в создании любимого маркой образа космополитичного бизнесмена.

«Boggi Milano известен современным вкусом, особым сервисом в бутиках и отличным соотношением цены и качества,— отмечает Клаудия Лунати, директор бренда по маркетингу.— Сейчас коллекции состоят из двух макролиний, Formal и Easy Formal, и вторая лидирует по продажам. Она привлекает более молодую аудиторию, предпочитающую повседневную одежду. Boggi Milano — это не только деловые костюмы, но и элегантная одежда на каждый день и универсальная верхняя одежда».

Современный бизнес живет в цифровой среде, и мультиканальная стратегия ритейла Boggi Milano это подтверждает. Электронная коммерция марки охватывает 205 стран и получила награду RETA (вручается ритейлерам, внедрившим выдающиеся инновационные решения в области ИТ в розничной торговле) в номинации «За лучшую модель магазина и лучшее многоканальное решение». Генеральный директор Boggi Milano Паоло Сельва рассказывает: «Сегодня электронная торговля составляет 4% от общего оборота компании: Италия занимает первое место, за ней следуют Германия и Франция. К 2021 году мы планируем достичь десятипроцентной отметки».

В июне 2018 года компания провела исследование своей аудитории в Италии и выяснила, что 95% покупателей настолько довольны качеством продукции и обслуживанием в магазинах, что готовы стать послами бренда. В мире новой реальности, где больше нет всеобщих авторитетов, а доверие к личным рекомендациям стремительно растет, это очень похоже на триумф.

Владимир Гридин