Круг замкнулся

Почти 50 лет портные Dior шьют мужские костюмы. И если пытаться проследить эволюцию мужского классического костюма дома Dior, то начать нужно с… женщин. Сам Кристиан Диор для мужчин ничего не шил, но при конструировании его знаменитого бар-жакета использовались примерно те же техники, что и при конструировании мужских пиджаков. То есть в женскую моду Диор привнес элементы мужской, при этом женственность никуда не делась. Более того, Кристиан Диор лицензировал мужскую продукцию в 1954 году — готовился к большому запуску.



Мужскую коллекцию Dior Monsieur все-таки запустил Марк Боан в 1970-м, используя лекала, выполненные в соответствии с принципами итальянской школы портновства. На протяжении полувека силуэт мужских костюмов менялся, в итоге став одним из самых узнаваемых: приталенные пиджаки, галстуки-селедки и узкие брюки slim fit. Многие шутили, что slim fit надо переименовать в Slimane fit, потому что этот канонический сегодня силуэт когда-то придумал Эди Слиман, креативный директор мужской линии Dior Homme. Кстати, Monsieur на Homme сменил тоже Слиман. Дизайнер вдохновлялся тем, как выглядят завсегдатаи берлинских ночных клубов и рокеры 1980-х. На смену итало-тунисцу Слиману пришел в 2007 году Крис Ван Аш. Бельгиец привнес в бренд много новшеств, вроде новых сочетаний цветов, но самое интересное, что сделал Ван Аш для «тейлоринга» — посвятил мужскую коллекцию 2018 года бар-жакету, напоминая, что теперь мужчины используют в дизайне элементы женской одежды, которые вообще-то появились когда-то из мужского гардероба. «Я решился на такой шаг, потому что мне было важно противостоять повальному увлечению оверсайзом. Это нечто вроде напоминания о том, что в мире есть место портновскому мастерству и утонченным линиям, искусству кроя и конструирования»,— объяснял Ван Аш. Такой подход принес плоды. Все больше дизайнеров вставали на путь тейлоринга, и даже отъявленные поклонники хайпа вроде Supreme включили в свои коллекции мужские брюки и пиджаки. За это стоит сказать спасибо Ван Ашу.

Сегодня у руля Dior Homme Ким Джонс. И в первой же коллекции для бренда он дал понять: заигрываний с хайпбистами и прочими уличными модниками не будет, а вот на прочном фундаменте, заложенном Ван Ашем, будет построено здание, где портные займут главное место. Но кое-что все-таки изменится. Для начала Джонс поставил перед портными задачу внедрить кутюрные техники (резка, вышивка и так далее) в мужскую моду. «В основе одежды — портновское наследие дома Dior, навыки и ноу-хау нашего ателье. Я лишь добавил немного спорта и кутюра, чтобы вдохнуть новую жизнь в коллекции»,— говорил Джонс после первого показа.

Костюмы Dior Homme Tailleur Oblique Фото: Brett Lloyd for Dior

В Dior Homme сохранены классические силуэты пиджака — однобортный, двубортный и смокинг. Однобортный костюм с лацканами — константа. Но собираются и кроятся костюмы иначе: талия выше, лацканы и воротники рубашек шире. Так получается нежнее и воздушнее, по мнению Джонса. Плечо пиджака по-прежнему собирается вручную, но линии его плавные, в отличие от жестких и почти квадратных линий плеча, характерных для пиджаков, сшитых на Сэвил Роу. На подкладке — монограмма CD, найденная в архивах мужской вселенной Dior.

Костюмы Dior Homme, получившие название Tailleur Oblique Фото: Brett Lloyd for Dior

У таких костюмов уже появилось название — Tailleur Oblique. Оказалось, что пуговица, передвинутая на несколько сантиметров ближе к шлице, лишний сантиметр в пройме или полсантиметра в подмышечниках дают совершенно новый вид привычному силуэту — тело как будто обернуто в пиджак. Брюки тоже изменились — линия талии чуть завышена, ткань плавно ниспадает по фигуре за счет более свободного покроя.

Портной работает над костюмом Фото: Pol Baril for Dior

Интересна и ткань, которую предлагает Джонс. Баратея — шерстяная ткань саржевого плетения с примесью шелка с классическими рисунками «гусиная лапка», «принц Уэльский», клетчатая ткань с бледно-розовыми и синими полосками. Такие были в гардеробе основателя дома Кристиана Диора, который любил хорошие британские костюмы. Впрочем, атлас тоже прекрасно подошел для таких костюмов, тем более что именно атлас наилучшим образом подчеркивает жемчужное сияние серого Dior gray.

На мануфактуре Dior Фото: Pol Baril for Dior

Джонс показал костюмы в пастельных тонах или в классическом синем и черном, предложив носить их, завернувшись в шаль или палантин в цвет: идея, которую он подсмотрел в архивах женских коллекций Dior. Круг действительно замкнулся.

Натела Поцхверия