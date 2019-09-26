«Мы не стремимся никого удивить. Мы просто стараемся делать нашу обувь стильной, современной и максимально удобной в носке». Так в офисе итальянского бренда обуви и одежды Geox представляют флагман осенней коллекции — кожаные кроссовки Modual со вставкой-носком.

Geox — крупный специалист по новациям. Визитная карточка бренда — запатентованные инновационные технологии, обеспечивающие воздухопроницаемость и защиту обуви и одежды от влаги в любых погодных условиях. Инновации компании защищены 38 патентами и 24 патентными заявками. Ключевыми в обуви стали технологии Respira и Amphibiox. Первая — это микропористая мембрана перфорированной резиновой подошвы Geox. Она выводит теплый воздух из обуви и при этом препятствует попаданию воды извне. Вторая обеспечивает наивысший уровень влагонепроницаемости в соответствии с требуемым уровнем погружения в воду и термоизоляцию. Другими словами, ноги всегда остаются сухими, какой бы ненастной ни была погода.

У компании Geox 38 зарегистрированных патентов Фото: Geox

Modual — воплощение новой концепции Geox: обувь должна быть универсальной, носиться буквально круглый год и практически в любых климатических условиях. Она состоит из собственно кроссовок и носков-вкладышей. В хорошую погоду Modual можно носить как низкие кроссовки с великолепными дышащими свойствами, в холодную и дождливую — как теплые кроссовки с полной защитой от влаги. Съемный носок, который пристегивается в области задника и в передней части под шнуровкой, выполнен из высокотехнологичного дышащего водонепроницаемого материала. Верх кроссовок создан с использованием запатентованной технологии AmphibioxTM, обеспечивающей водоотталкивающие свойства обуви.

В подошву интегрированы эластичные амортизирующие элементы в форме купола, которые прогибаются под давлением стопы и затем восстанавливают форму. Благодаря этой особенности обеспечивается комфорт при длительной ходьбе. При создании Modual дизайнеры Geox использовали и особую внутреннюю подкладку Inner Breathing System TM. Эта ткань с воздушными каналами-спейсерами отводит избыточное тепло от стопы, обеспечивая естественный теплообмен.

Еще 24 переданы на регистрацию в Италии Фото: Geox

У Modual на редкость удачный дизайн: синий, темно-коричневый или серый верх прекрасно сочетается с яркой, но неброской трехцветной подошвой. Это оптимальная обувь для города и путешествий, когда не хочется брать в поездку ничего лишнего. Если распогодится, можно извлечь съемные носки и пристегнуть их, когда похолодает. В самолете или поезде носки могут заменить тапочки, их можно не снимать и в загородном доме.

Владимир Гридин