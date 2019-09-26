В Москве на Малой Дмитровке, 15 заработал салон Mr. & Mrs. Right — барбершоп и женская студия красоты в одном пространстве. Кроме классических услуг в салоне предоставляют услуги визажиста, делают коррекцию бровей, моделирование усов и бороды.

Фото: пресс-служба отеля

Гарда — самое большое озеро Италии. Лучший способ знакомства с ним — круиз на одной из частных яхт: Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Ла Контесса или Акварива. Озеро знаменито расположенными на его берегах деревушками со средневековыми постройками, дворцами, а также историческим и культурным центром — городом Сирмионе.

Капсульная коллекция «Paul Smith x Mark Mahoney», разработанная британским модельером совместно с эпатажным американским тату-мастером Марком Махони, уже поступила в продажу во всех бутиках марки.

Коллекцию осень-зима 2019/20 итальянский мужской обувной бренд Moreschi посвятил теме мотоциклов и выпустил лимитированную серию ботинок, напоминающих байкерскую обувь. В продолжение темы компания представила мотоцикл ограниченной серии. Фурнитура та же, что и на ботинках, и сиденье обтянуто той же кожей, из которой сшита обувь.

Фото: Dockers

Американский бренд Dockers в сентябре обновил коллекцию брюк чинос из линейки Supreme Flex. Теперь они изготовлены из эластичной ткани, которая тянется и моментально восстанавливает форму. Кроме того, компания представила новые куртки и рубашки из такого же материала.

Компания Buben & Zorweg выпустила сверхзащищенные шкатулки для часов и украшений с выдвижными механизмами. Бренд, ставший знаменитым благодаря своим шкатулкам и сейфам, разработал новую технологию: теперь шкатулки можно открыть с помощью отпечатка пальца или чипа.

В честь Всемирного дня океанов Etro создал пуховик #ForTheOceans, полностью изготовленный из материалов, полученных в результате переработки 120 пластиковых бутылок. Ткань, подкладка, этикетки и набивка — все сделано из вторичного и переработанного сырья.

Фото: S.T. Dupont

Компания S.T. Dupont представляет коллекцию кожаных сумок и дорожных аксессуаров Defi Millennium в спортивном стиле, сшитых из практичных и легких материалов. Все товары из новой линейки отлично подойдут для активного отдыха и длительных путешествий.

Фото: Suitsupply

Голландский премиум-бренд Suitsupply разработал самый легкий в мире классический костюм. Он весит всего 525 г и сшит из ультратонкой шерсти с шелковыми вплетениями, изготовленной на итальянской мануфактуре E.Thomas.

Фото: Piquadro

Итальянский бренд Piquadro стал партнером ПФК «ЦСКА Москва» и будет обеспечивать футболистов рюкзаками, чемоданами и аксессуарами. Рюкзаки из натуральной кожи оснащены технологией подключения к смартфону по каналу Bluetooth. Если рюкзак потерялся или был похищен, он подаст сигнал владельцу. Кроме того, в нем имеется карман Powerbank для индуктивной зарядки смартфона.

Платок «Все на матч!», который был впервые выпущен к Чемпионату мира по футболу, и по сегодняшний день остается бестселлером Фото: Radical Chic

Российский бренд аксессуаров Radical Chic выпустил первую мужскую коллекцию. В нее вошли карманные платки паше, шарфы, галстуки и шейные платки.

В Москве в доме 12 в Столешниковом переулке открылся после реконструкции бутик Hermes площадью 400 кв. м. Пространство делится на несколько небольших залов и больше напоминает частный дом, чем магазин. За дизайн отвечало архитектурное бюро RDAI во главе с дизайнером Натали Гонок. В магазине несколько тематических зон, и это первый проект Hermes в мире, где применена такая концепция деления пространства. Первая зона при входе — шелк. Далее кожаные изделия и мужская коллекция. Женская коллекция и ювелирные изделия размещены на втором этаже. Там же несколько салонов, в том числе и закрытый салон для VIP-клиентов. Ассортимент бутика отличается от ассортимента флагманского магазина в ГУМе.

Фото: Astra Marina Cabras

Экс-директор парижского Музея Гальера и автор модных перформансов и выставок Оливье Сайяр курировал ретроспективу, посвященную эволюции мужской моды за последние 30 лет «Кратка я история мужской моды», в Палаццо Питти во время 96 -й выставки Pitti Uomo. На фото одежда из юбилейной коллекции Brooks Brothers сезона осень— зима 2018/19, посвященной 200 -летию бренда. Brooks Brothers известна как любимая марка американских президентов.