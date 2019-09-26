Мода на блокчейнах

Ни одна статья о Мэттью Уильямсе — американском дизайнере и основателе бренда 1017 Alyx 9SM (Аликс — имя дочери, 1017 — 17 октября — дата рождения самого Мэттью, а 9SM — адрес первого офиса в Нью-Йорке) — не обходится без упоминания о его бывшей девушке Леди Гаге, для которой в 2009 году дизайнер рисовал все эскизы для шоу. И о Канье Уэсте, который долгие годы возил Уильямса с собой по всему миру как стилиста. А меж тем у дизайнера есть куда более важные достижения, чем обслуживание чужого имиджа.

В частности, Уильямс прославился своим нетривиальным подходом к одежде: шьет из парашютных тканей парки, наносит на бирки QR-коды, содержащие информацию о полной цепочке производства продукта — от поставщика сырья до швеи на фабрике. «Будущее за вычислительным дизайном и цифровизацией общества»,— часто повторяет Мэттью Уильямс, намекая на то, что для следующих поколений одежду будут разрабатывать роботы и искусственный интеллект. А еще дизайнер использует блокчейн: с помощью современных технологий можно загрузить коллекцию на серверы платежной системы Bitcoin и таким образом гарантировать ее аутентичность.

107 Alyx 9SM осень—зима 2019/20 Фото: 1017 Alyx 9SM

Мэттью Уильямс активно пропагандирует идеи устойчивого развития, популярные среди миллениалов. Он выступает за снижение объемов производства новой одежды, переработку старой, развитие экономики устойчивого развития в индустрии моды. Его пальто и куртки прочны настолько, что консультанты клянутся: вопрос с верхней одеждой будет закрыт до конца жизни того, кто ее купил. Из общества потребления солнечной Калифорнии дизайнер сбежал в тихую итальянскую глушь, где и производит свои экологически честные, то есть чистые вещи. Еще один штрих к портрету: Ким Джонс пригласил Уильямса поучаствовать в создании своей первой коллекции для Dior Homme, а точнее, адаптировать под Dior застежки в виде ремней безопасности, которые первым в свое время использовал в одежде — кто? — Уильямс!

107 Alyx 9SM осень—зима 2019/20 Фото: 1017 Alyx 9SM

Ключевая идея, которую Уильямс формулирует для себя,— делать брендовую одежду для тех, кто не признает брендов как таковых. Дорогие вещи для тех, кто отрицает люкс. Парадоксально, что для совместной работы он выбрал масс-маркет-бренд спортивной одежды и обуви Nike. В первую очередь для того, чтобы, используя опыт работы со спортсменами, который есть у Nike, сделать свою одежду максимально комфортной. Сейчас новую коллекцию Мэттью можно купить в Москве — конечно, в ЦУМе, в концептуальном пространстве ON_TSUM на втором этаже.

К сожалению, Уильямс не любит давать комментариев, а на все вопросы отвечает односложно. Его кредо: «много делай, мало говори». Поэтому «Коммерсант.Стиль» публикует, пожалуй, самое короткое интервью за всю историю существования издания. И на том спасибо.

Дизайнер Мэттью Уильямс Фото: Pierre Debusschere

— За каким спортом вы следите? У вас есть любимая команда?

— Сейчас я не слежу ни за каким видом спорта. Раньше я увлекался футболом.

— Придерживаетесь ли вы мнения, что спортивная и уличная одежда оказывает сильное влияние на классические костюмы?

— Этот вопрос все еще остается открытым. Лишь в будущем мы увидим настоящее воздействие того, что происходит сейчас.

При покупке вещей из осенне-зимней коллекции 1017 Alyx 9SM в ЦУМе клиенты получают в подарок книгу Preparation Book, рассказывающую об основных источниках вдохновения дизайнера при работе над коллекцией Ex Nihilo

— Что для вас сейчас является главным вызовом в профессиональной сфере?

— Возможность найти достаточное количество времени в течение дня.

— Какое ваше любимое место на планете?

— Панарея (маленький остров в Италии, рядом с Сицилией).

— Насколько серьезно вы относитесь к самому себе?

— Если отвечать серьезно — не очень серьезно (игра слов в английском).

— Какое определение вы дали бы красоте? Когда вы были ребенком, что для вас было красивым?

— Жизнь, семья, окружающий мир.

Натела Поцхверия