Пятнадцать лет качества

Дом моды Henderson и итальянская фабрика Reda отмечают 15-летие сотрудничества. История их взаимоотношений долгая и счастливая. Почти все это время Reda создает особую коллекцию тканей только для Henderson, во многом определяющую лицо дома моды. Но не только безусловное качество ткани и ее дизайн интересуют Henderson. В модном доме считают, что мануфактура должна заботиться о снижении негативного воздействия на окружающую среду. Reda в полной мере отвечает этому требованию.

В 1865 году промышленник из Пьемонта Карло Реда создал компанию, которая из небольшого поставщика местных портных быстро превратилась в крупное предприятие по выпуску шерсти, продающее свои ткани по всему миру. Каждый этап производства строго контролируется, начиная от поставки сырья, тщательно отобранного в Новой Зеландии, Австралии и Тасмании, и заканчивая изготовлением тканей на современном предприятии в итальянской провинции Биелла.

Reda — единственное в Европе предприятие по производству тканей с вертикальной интеграцией, сертифицированное EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) — европейской программой экологичного управления и аудита. Добровольное сертифицирование позволяет компаниям и организациям прозрачно и публично оценивать, контролировать и постоянно улучшать свои показатели экологичности.

Костюм Henderson из ткани Reda Фото: Henderson

Компания гордится использованием солнечной энергии и станциями очистки воды для ее повторного применения. «Для производства килограмма шерсти требуется около 300 литров воды,— отмечает Эрколе Ботто Поала, исполнительный директор Reda.— Но нам удалось сократить этот объем вдвое». В Reda считают, что в будущем модная индустрия должна работать по замкнутому циклу. Здесь стремятся к полной переработке сырья. Например, волокна, собранные при повторном прочесывании на этапе прядения нити, собирают и прядут из них нити для тканей других производителей.

Фабрика Reda в Италии Фото: Henderson

В портфеле фабрики три линии тканей. Reda 1865 — это классические ткани, которые обычно используют для пошива на заказ. Но в бутиках Henderson из этой ткани представлены уже готовые костюмы. Линия Reda Active — пример того, что материалы могут быть одновременно высокотехнологичными и экологичными. Так, рубашки Henderson из 100% шерсти мерино быстро сохнут, хорошо пропускают воздух и практически не мнутся. Также эти материалы используют для производства одежды для занятий спортом и в авиакосмической промышленности. А еще из них шьют модную одежду для отдыха. Reda Flexo — это новый тип элегантных эластичных тканей. В осенней коллекции Henderson есть костюм из шерстяной ткани с эластаном Reda Flexo. Он отлично подойдет тем, кто проводит много времени в движении, в командировках и выбирает максимально удобную деловую одежду.

Ткани производства фабрики Reda Фото: Henderson

Костюмы Henderson из тканей Reda имеют еще одно важное свойство. Они проходят обработку Dry Sense, которая придает им непромокаемость и грязеотталкивающие свойства, что существенно продлевает срок их службы. Кстати, помимо костюмов в коллекции есть пиджаки в стиле smart casual, брюки, рубашки из шерстяных тканей — также Reda.

Владимир Гридин