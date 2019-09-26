По случаю Как одеться на выставку, концерт, спектакль

Теодор Курентзис

23 октября, Московская консерватория им. П. И. Чайковского

Оркестр и хор musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса исполнят «Реквием» Моцарта.

Образ: Брюки Pescarolo, обувь Barrett, футболка Limitato, жилет и пиджак Atelier Portofino

Фото: Frame

Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»

25–26 октября, МСА «Лужники»

Театрализованное спортивно-гимнастическое шоу, в котором принимают участие сам Немов и еще 36 олимпийских призеров из разных стран мира.

Образ: Брюки Pescarolo, обувь Marmalato, трикотаж Atelier Portofino

Фото: Frame

Выставка коллекции «Fondation Louis Vuitton. Избранное»

До 29 сентября, ГМИИ им. А. С. Пушкина

Работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович и других известных художников. Все произведения выставляются в России впервые.

Образ: Брюки Atelier Portofino, обувь Barrett, сорочка Marol, трикотаж и пальто Atelier Portofino

Фото: Frame

Проекты виртуальной реальности «Гончарова, Малевич, Шишкин, Мунк»

До 20 декабря, Новая Третьяковка и главное здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке

С помощью очков виртуальной реальности можно заглянуть в мастерские Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а после — стать главным героем шишкинского «Утра в сосновом лесу» и «Крика» Эдварда Мунка.

Образ: Брюки Pescarolo, обувь Bally, футболка Limitato, трикотаж Atelier Portofino

Фото: Frame

Цикл камерных вечеров, посвященных 250-летию Людвига ван Бетховена

До июня 2020, Аптекарский огород

С сентября по июнь в Аптекарском огороде пройдут 34 концерта, посвященные самым ярким произведениям Бетховена. Полная программа на сайте проекта. Не пропустите выступление Бориса Березовского 15 октября.

Образ: Пальто и трикотаж Atelier Portofino, обувь Marmalato, брюки Atelier Portofino

Фото: Frame

Концерт «Unkle.Live»

26 октября, клуб «Известия Event-Hall»

Группа, основанная музыкантом, саунд-продюсером и диджеем Джеймсом Лавeллем, представит в Москве новое шоу и альбом «The Road». Unkle — родоначальник стиля трип-хоп и один из самых известных проектов электронной музыки в мире.

Образ: Футболка Limitato, брюки Pescarolo, обувь Bally

Фото: Frame

Выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля»

До 13 октября, Музеи Московского Кремля

Новый выставочный проект раскрывает секреты кремлевских реставраторов. Многие экспонаты впервые представлены широкой аудитории в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

Образ: Футболка Limitato, брюки Atelier Portofino, трикотаж и жилет Atelier Portofino, обувь Barrett

Фото: Frame

Вся одежда предоставлена бутиком Frame.

Натела Поцхверия, Екатерина Дубовик