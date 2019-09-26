Теодор Курентзис
23 октября, Московская консерватория им. П. И. Чайковского
Оркестр и хор musicAeterna под управлением дирижера Теодора Курентзиса исполнят «Реквием» Моцарта.
Образ: Брюки Pescarolo, обувь Barrett, футболка Limitato, жилет и пиджак Atelier Portofino
Шоу Алексея Немова «Легенды спорта»
25–26 октября, МСА «Лужники»
Театрализованное спортивно-гимнастическое шоу, в котором принимают участие сам Немов и еще 36 олимпийских призеров из разных стран мира.
Образ: Брюки Pescarolo, обувь Marmalato, трикотаж Atelier Portofino
Выставка коллекции «Fondation Louis Vuitton. Избранное»
До 29 сентября, ГМИИ им. А. С. Пушкина
Работы Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Жан-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, Кристиана Болтански, Марины Абрамович и других известных художников. Все произведения выставляются в России впервые.
Образ: Брюки Atelier Portofino, обувь Barrett, сорочка Marol, трикотаж и пальто Atelier Portofino
Проекты виртуальной реальности «Гончарова, Малевич, Шишкин, Мунк»
До 20 декабря, Новая Третьяковка и главное здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке
С помощью очков виртуальной реальности можно заглянуть в мастерские Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а после — стать главным героем шишкинского «Утра в сосновом лесу» и «Крика» Эдварда Мунка.
Образ: Брюки Pescarolo, обувь Bally, футболка Limitato, трикотаж Atelier Portofino
Цикл камерных вечеров, посвященных 250-летию Людвига ван Бетховена
До июня 2020, Аптекарский огород
С сентября по июнь в Аптекарском огороде пройдут 34 концерта, посвященные самым ярким произведениям Бетховена. Полная программа на сайте проекта. Не пропустите выступление Бориса Березовского 15 октября.
Образ: Пальто и трикотаж Atelier Portofino, обувь Marmalato, брюки Atelier Portofino
Концерт «Unkle.Live»
26 октября, клуб «Известия Event-Hall»
Группа, основанная музыкантом, саунд-продюсером и диджеем Джеймсом Лавeллем, представит в Москве новое шоу и альбом «The Road». Unkle — родоначальник стиля трип-хоп и один из самых известных проектов электронной музыки в мире.
Образ: Футболка Limitato, брюки Pescarolo, обувь Bally
Выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля»
До 13 октября, Музеи Московского Кремля
Новый выставочный проект раскрывает секреты кремлевских реставраторов. Многие экспонаты впервые представлены широкой аудитории в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.
Образ: Футболка Limitato, брюки Atelier Portofino, трикотаж и жилет Atelier Portofino, обувь Barrett
Вся одежда предоставлена бутиком Frame.
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