На крупнейшем в России троллейбусном заводе сокращено более половины сотрудников

С начала 2019 года с находящегося в кризисной ситуации крупнейшего в России троллейбусного завода АО «Тролза» в Саратовской области уволено более половины сотрудников. Как подтвердили “Ъ” на предприятии, сейчас осталось порядка 350 сотрудников из 800 трудившихся в начале года.

Председатель профкома предприятия Людмила Букина сказала “Ъ”, что сейчас завод функционирует, но изменения штатного состава происходят каждый день. В министерстве занятости, труда и миграции области отметили, что на предприятии продлен режим простоя до 30 сентября для 126 работников.

Напомним, в марте АО «Тролза» уведомило правительство Саратовской области о возможном сокращении 500 сотрудников в связи со сложной экономической ситуацией на предприятии.

Бывший гендиректор «Тролзы» Иван Котвицкий и начальник службы содействия бизнесу Владимир Степанищев находятся под следствием. Им вменяется дача взятки группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291) сотруднику налоговой инспекции. По версии следствия, в 2015 году они передали инспектору 2 млн руб., чтобы он помог сократить размер долга по налогам с 90 млн до 40 млн руб.

Кроме того, в начале сентября в отношении неустановленных лиц из руководства предприятия было возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ) на сумму 23,89 млн руб.

Подробнее о ситуации на заводе — в публикации “Ъ” «Производителю троллейбусов насчитали недоимки».

Сергей Петунин, Саратов