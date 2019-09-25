Самая известная теория поколений была разработана американскими историками Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в 1991 году. По мнению исследователей, политические, культурные, экономические, общественные и технологические процессы оказывают схожее влияние на людей, которые переживают их в одинаковом возрасте. Потому людей, испытывающих один и тот же исторический опыт примерно в один и тот же период своей жизни, можно объединить в одно поколение.

Согласно теории Штрауса и Хоува, новое поколение приходит на смену старому примерно раз в 20 лет, а полный поколенческий цикл, таким образом, занимает около восьми десятилетий.

На сегодняшний день ученые определили четыре основные группы: беби-бумеры — люди, родившиеся после Второй мировой войны, в 1943–1963 годах; поколение X — родились в 1963–1983 годах; миллениалы (поколение Y) — нынешняя молодежь, родившаяся в 1983–2003 годах; поколение Z — родились после 2003 года и как поколение еще только формируются. Примененная изначально исключительно для США позднее теория поколений была использована и в других странах.