Отпуск с дисконтом

Путешествия в межсезонье — хороший способ сэкономить на отпуске. Осенью стоимость перелета в популярные среди российских туристов страны на 30–50% ниже, чем летом. «Деньги» выяснили, как для различных направлений рассчитать наиболее выгодный период для поездки.

Осенью на туристическом рынке начинается сезон экономных путешественников. Период с октября по декабрь и с февраля по апрель традиционно считается межсезоньем — спрос на перелеты и отели заметно проседает, а цены, соответственно, падают. Но это правило действует далеко не для всех стран.

Вопрос цены

Основной секрет низких цен в период межсезонья — снижение спроса. Аналитик сервиса «Купибилет» Александр Сапожников рассказывает, что осенью и весной заказов делается в среднем на 20% меньше, чем летом. «В первую очередь путешественники раскупают самые дешевые тарифы авиакомпаний, поэтому чем ближе сезон отпусков, тем выше оказывается стоимость перелета»,— соглашается гендиректор UFS.Travel Алексей Астанин.

Господин Сапожников считает, что в среднем стоимость перелета в период межсезонья на 9% ниже, чем в период высокого спроса. Но эта динамика неоднородна. Например, авиабилеты в Армению и Киргизию могут потерять в цене сразу 18%, а в случае с Грузией, Чехией и Казахстаном разница практически неощутима. Алексей Астанин, напротив, считает, что разницу в цене проще почувствовать на популярных европейских направлениях. Например, в октябре—декабре перелет из Москвы в Барселону и обратно может обойтись путешественнику в 7–10 тыс. руб., а в праздничные дни тот же перелет будет стоить от 20 тыс. руб., рассуждает он.

В Momondo говорят о более заметных цифрах. Согласно расчетам сервиса, в октябре—декабре стоимость перелетов в среднем на 22% дешевле, чем летом, а в феврале—апреле путешествия обходятся на 26,6% дешевле, чем в январе. Но представитель сервиса Ирина Рябовол соглашается, что динамика существенно различается в зависимости от конкретного направления. «Например, для Сеула разница в цене билета достигает 55%, для Антальи, Мадрида, Барселоны и Вены превышает 40%, в случае с Сочи и Лондоном составляет около трети от стоимости в сезон»,— поясняет она.

Ключевые направления

В десятку самых популярных направлений осеннего межсезонья 2019 года, по расчетам Skyscanner, вошли Таиланд, Италия, Испания, Турция, Германия, Чехия, Франция, ОАЭ, Кипр и Израиль. Первые три места остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. Единственной новой страной в списке наиболее востребованных в этом году стали ОАЭ — спрос на направление вырос на 36% и вполне может объясняться теплым климатом и снижением цен, которое последовало за появлением рейсов авиакомпании «Победа». Менеджер по развитию Skyscanner Дмитрий Хаванский объясняет, что в списке наиболее востребованных ОАЭ заменили Грузию, на прямое авиасообщение с которой летом был наложен мораторий.

Весной, по оценкам господина Хаванского, лидерами туристического спроса в этом году были Таиланд, Италия и Турция. Последняя поменялась местами с Германией, обладателем третьего места в 2018 году. Резкий рост спроса тогда демонстрировали Венгрия (+22%) и Грузия (+51%). В обоих случаях эта тенденция была связана со снижением стоимости перевозок и активным развитием на направлениях лоукост-тарифов.

Поклонники организованного отдыха не отличаются оригинальностью. Гендиректор Travelata.ru Алексей Зарецкий объясняет, что российские туристы предпочитают отдых в теплых краях и стараются осенью полететь туда, где еще тепло, прежде всего в Тунис, на Кипр и в Турцию, либо туда, где гарантированно жарко,— в Таиланд или Доминиканскую Республику. Зимой также приоритетом в выборе становятся направления с жаркими пляжами — ОАЭ, Индия, Куба, Вьетнам. «Если бы было открыто прямое чартерное сообщение с египетскими курортами, то значительная часть отдыхающих направилась бы на пляжи Красного моря»,— полагает он.

Исключением из правила господин Зарецкий считает Турцию: за последние несколько лет направление фактически стало круглогодичным и всегда пользуется спросом. «Туристы любят систему "все включено" в турецком варианте, и их не смущает холодное море — многие понимают, что им достаточно подогреваемых бассейнов в отелях высокого класса»,— объясняет он. Зимой, по словам эксперта, цены на размещение в Турции существенно падают, и многие россияне пользуются моментом, чтобы отдохнуть в условиях выше среднего за приемлемую для них цену. Тезис подтверждают в Level.Travel. Согласно расчетам сервиса, Турция остается лидером спроса, формируя 26% продаж осенью и 45% весной. Туры, выкупленные на период с февраля по апрель, на этом направлении действительно оказываются существенно дешевле: средний чек составляет 58,5 тыс. руб. против 93 тыс. руб. за путешествие летом.

Идеальный месяц

Самым бюджетным месяцем для самостоятельных путешествий в «Туту.ру» называют март. Как следует из расчетов сервиса, средняя стоимость перелета за рубеж, оплаченного на этот период, составляет 23,8 тыс. руб. На второй строчке — февраль с показателем 24,3 тыс. руб., на третьей — ноябрь с 24,5 тыс. руб. Самыми дорогими для путешественников оказываются перелеты в августе и январе: средний чек составляет 29,2 тыс. руб. и 29,4 тыс. руб. соответственно. «Август еще и самый любимый месяц у путешественников, а в январе чаще всего те, кто куда-то летит, выбирают время каникул и направления, где можно погреться, а это далекие заграничные маршруты, отсюда и более высокий ценник на авиабилеты»,— рассуждает представитель «Туту.ру» Наталья Анисимова.

Тенденция объясняется высоким спросом. Согласно данным «Туту.ру», август и июль — самые активные месяцы для путешествий, на них приходится по 12% и 14% билетов, реализованных сервисом. В феврале и марте аналогичный показатель составляет 6,5% и 5,5%, соответственно. Но в зависимости от страны динамика спроса может существенно различаться. Например, такие курортные страны, как Болгария, Греция, Испания и Черногория, находятся на пике популярности в августе. А Германия и Чехия, где российские туристы любят встречать новогодние праздники, наиболее востребованы в декабре и январе. Так, если в первый месяц года средняя стоимость выкупленного перелета в Прагу составляет 24,4 тыс. руб., то в июне она опускается до 18,5 тыс. руб. Популярная среди путешественников Италия дороже всего обходится в июле — средняя стоимость купленных билетов составляет 23,5 тыс. руб., в то время как в ноябре опускается до 18 тыс. руб.

Основные исключения

Немного по-другому выглядит картина для стран дальнего зарубежья. Так, январь, согласно расчетам «Туту.ру», остается самым популярным месяцем у туристов, отправляющихся в Индию и Таиланд. Средняя стоимость выкупленного перелета по последнему направлению в этот период составляет 50 тыс. руб., а уже в феврале показатель падает до 42 тыс. руб. В октябре российские путешественники стремятся в Израиль и ОАЭ, а на Кубу чаще всего летают в ноябре. Наиболее выгодно летать в США путешественникам удается в феврале и сентябре: средний чек на покупку авиабилетов составляет 24 тыс. руб. В январе аналогичная покупка обходится в 33,4 тыс. руб. Похожую динамику демонстрируют Мальдивы. Как следует из расчетов «Туту.ру», путешественники тратят в среднем 104 тыс. руб. на билеты в январе, а в июне показатель падает более чем в два раза, до 49 тыс. руб.

Самый выгодный период для путешествий по России — с февраля по апрель. Согласно данным «Туту.ру», на это время приходится 5,5–6,8% купленных билетов, в то время как в июне аналогичный показатель составляет 9,7%, а в августе увеличивается до 12,3%. Пропорционально меняется и стоимость выкупленных билетов, увеличиваясь от 10,2 тыс. руб. в феврале до 16,8 тыс. руб. в июле. По данным Momondo, средняя стоимость перелета в Сочи в октябре—декабре составляет 7,8 тыс. руб., а в феврале—апреле 6 тыс. руб.— это на 38% ниже аналогичных показателей летом и в январе. Аналогичная ситуация с Санкт-Петербургом: если полететь туда с февраля по апрель стоит в среднем 8,4 тыс. руб., в январе этот показатель на 28,3% выше.

Аналогичная ситуация и с организованными турами. В Level.Travel рассказывают, что весной средний чек на туры по России составляет 25 тыс. руб. Это на 40% дешевле, чем летом.

Александра Мерцалова