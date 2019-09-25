Покупка опыта

Министерство финансов спустя два года продолжило программу выпуска облигаций федерального займа для населения. ОФЗ-н образца 2019 года после дебюта этих бумаг в 2017 году с точки зрения целей эмиссии — инструмент более массовый, ориентирован на более молодую аудиторию и впервые полноценно пригоден для семейного финансового планирования. Минфин не скрывает, что основная задача гособлигаций — возможность для жителей России, в первую очередь в регионах, без рисков осваивать современные технологии управления благосостоянием домохозяйств.

Спустя два года после дебютного выхода на рынок с ОФЗ-н российское Министерство финансов приняло решение о продолжении программы. С 2 сентября ОФЗ-н 2019 года размещаются среди населения банками-агентами. Формально это те же самые бумаги, что и в 2017 году, финансовое ведомство в сообщении о размещении нового выпуска облигаций федерального займа (ему присвоено обозначение №53004RMFS) ссылается на свой же приказ от 15 марта 2017 года. Впрочем, изменения, внесенные в документ полгода назад, в апреле этого года, существенно изменяют смысл инвестиций покупателей ОФЗ-н в российский государственный долг. Спустя два года после представления рынку гособлигаций для населения сделан следующий, второй шаг в развитие идеи, которую Минфин закладывает в саму программу эмиссии ОФЗ-н: теперь эти бумаги в существенно большей степени пригодны для целей современного финансового планирования.

Сначала о том, что в ОФЗ-н не изменилось. Облигации 2019 года с точки зрения целей их выпуска по-прежнему часть программы повышения финансовой грамотности населения России.

Напомним ключевое с этой точки зрения отличие российского финансового рынка от стран с исторически более глубокими финансовыми традициями: несмотря на существование в России уже достаточно крупного среднего класса, и глубина финансового планирования бюджетов домохозяйств в стране, и распространение вполне рядовых для сопоставимых по уровню благосостояния государств инструментов wealth management крайне низкие. Эта ситуация во многом парадоксальна и является проблемой не только для Минфина: низкий уровень финансовой грамотности означает и слабое развитие институтов коллективных инвестиций, и низкую глубину национального финансового рынка, и проблемы с управлением благосостоянием в старших возрастах (на таких рынках плохо работают, например, частные пенсионные схемы), и множество более узких проблем, от относительно низкого уровня проникновения ипотеки до проблем с закредитованностью части домохозяйств. Однако на относительно «молодых» рынках финансовая грамотность сама по себе ниоткуда не берется — у предыдущих поколений в России просто нет такого опыта, как в странах Евросоюза, Японии или США, где массово инвестировать в собственное будущее люди начали еще в начале 1950-х, а то и десятилетиями ранее. Когда опыт не передается по линии семьи, он все равно необходим — и количество ошибок домохозяйств на пути его получения должно быть минимальным, репутационные проблемы в вопросах «длинных денег» невозможны.

Именно поэтому ОФЗ-н 2017 года были нерыночными, то есть не подлежали перепродаже или залогу, сеть их распространения была ограниченна, а механизм — предельно консервативен. По существу, предпочтительный портрет покупателя ОФЗ-н два года назад — люди среднего и старшего возраста, для которых вопрос «как защитить сбережения» существенно более важен, чем вопрос «как приумножить»: эти облигации были и остаются полностью гарантированными государством сбережениями, альтернативными банковским депозитам. Объем гарантий, которые на одного покупателя ОФЗ-н предоставляло государство, был равен 15 млн руб.— это предельная сумма вложений и это более чем в 10 раз больше лимита гарантий по депозиту в одном банке Агентства по страхованию вкладов. Между тем ОФЗ-н — полноценная госбумага в ряду облигаций федерального займа: это совершенно настоящий госдолг, ориентированный на физических лиц. Но Минфин в этой программе, в отличие от эмиссии «обычных» ОФЗ, не был заинтересован прямо в больших суммах привлечения средств домохозяйств для финансирования бюджетных расходов: объявленный в 2017 году объем эмиссии, 20–30 млрд руб. в год, абсолютно незаметен в общих объемах выпуска госдолга.

Эмиссия ОФЗ-н, объявленная 2 сентября, даже меньше по объемам — это 15 млрд руб. Однако это гораздо более массовый, чем ранее, инструмент. В 2017 году ОФЗ-н распространяли лишь два банка-агента — Сбербанк и ВТБ 24, причем почти исключительно в крупных городах через офисы для премиальных клиентов. Политика 2019 года — четыре банка-агента (к Сбербанку и ВТБ присоединились крупнейшие сети Почта-банка и Промсвязьбанк) и впервые возможна покупка госбумаг онлайн. Мало того, уменьшен объем минимальных инвестиций в ОФЗ-н: ранее он составлял 30 облигаций номиналом в 1 тыс. руб., с осени 2019 года — 10 бумаг, то есть — 10 тыс. руб. Предельная сумма покупки одним физлицом не изменилась — это те же 15 млн руб., что в среднем покрывает самые смелые планы по накоплению для рядового домохозяйства. Наконец, Минфин принял решение о том, что комиссию при покупке ОФЗ-н платят теперь не сами граждане, а банки-агенты.

Чисто рыночный инструмент плюс предельно широкая сеть распространения плюс интернет-покупки плюс нулевая комиссия плюс сохранение старых ограничений по выплате дохода (раз в полгода, минимальный срок держания для сохранения процентов — 12 месяцев, подоходный налог при реализации бумаг) — все это и само по себе является движением в сторону несколько более молодой аудитории. Однако еще одно изменение в условиях распространения ОФЗ-н в апреле 2019 года делает его еще более актуальным и для состоявшихся профессионалов из среднего класса, и для чуть более молодой аудитории. Облигации 2017 года имели полное и безусловное ограничение по обращению: их можно было купить у агента, можно было продать агенту, но более с ними нельзя было сделать ничего. ОФЗ-н впервые можно передать в залог по кредиту в том же банке-агенте.

И это меняет очень многое. Фактически этим шагом Минфин открывает возможность «связывания» сделанных накоплений домохозяйства с другими способами работы с семейным бюджетом. Накопления остаются накоплениями, но теперь могут являться полноценной рабочей частью семейного капитала.

Для относительно профессиональной аудитории новые ОФЗ-н — это в первую очередь уже полностью полноценная альтернатива банковским депозитам, и с положительными, и с рискованными особенностями которых такие домохозяйства уже часто знакомы. Накоплениями в бумагах Минфина для населения 2019 года можно уже осторожно, но управлять — в том числе брать под них кредиты, например, на развитие собственного малого бизнеса, на семейные проекты. Привязка ОФЗ-н к банку-агенту в этом случае не проблема: четыре банка, занятые в проекте этого года, имеют максимальное клиентское покрытие в России. Для этой группы инвесторов в ОФЗ-н число жизненных приоритетов, в которые теперь можно вписать накопления в госбумагах, существенно расширено.

Для более молодой аудитории ОФЗ-н — это в первую очередь способ гарантированного государством накопления. Не секрет, что семьи в возрасте взрослых в 25 лет в России — как раз те самые представители поколения, которое просто физически не имело возможности унаследовать не только опыт инвестиций, но и опыт финансового планирования из-за его отсутствия у старших. Именно в этой группе огромен спрос на информацию по управлению личными финансами, и именно здесь концентрируется основной объем ошибок — на рынке уже достаточно весьма сложных инструментов, он полон добросовестных и недобросовестных предложений инвестиций, ориентированных на профессионалов. Не хватает только одного: массового и полноценного безрискового инструмента «для начала» — без него опыт финансового планирования просто не приобретается, поскольку примеров неудачных экспериментов в области финансов в молодых возрастных группах очень и очень много.

У всех есть друзья, которые что-то потеряли, нужно же заработать самому — это тот случай, когда нужно учиться не на чужих ошибках, а на собственных верных решениях.

Для этой группы ОФЗ-н 2019 года — это прежде всего способ накопления первого взноса на ипотеку. Как показывают опросы, начинается финансовое планирование именно отсюда: задача таких семей на ближайшее десятилетие — не диверсифицировать собственный портфель накоплений, как в группе 35+, а решить проблему с собственным местом для жизни, которое будет домом и основой для всего остального благополучия.

ОФЗ-н и в версии-2017, и в версии 2019 года для профессионалов финансового рынка выглядят чрезвычайно простыми инструментами, возможности которых на порядок меньше, чем у рядового рыночного продукта. В любой стране ЕС, не говоря уже о рынках Великобритании, США, Австралии, да и в Польше, Чехии, Венгрии любое банковское отделение предложит любому в возрасте от 18 до 85 лет и более на два порядка сложнее и интереснее. Эти инструменты в принципе вполне доступны и в России — было бы желание в этом разбираться и принимать на себя соответствующие риски. Но для массового рынка они пока непригодны: массовая финансовая грамотность, определяющая институциональное развитие и глубину финансовых рынков, всегда нарабатывается именно простыми, безотказными и рутинными инструментами, используемыми десятками и сотнями тысяч соседей в повседневной жизни.

Годы постоянных и простых, на уровне общего знания и здравого смысла, решений большой аудитории позволяют в будущем рассчитывать на много большее. Например, устойчивое развитие в России крайне привлекательно выглядящего на многих рынках финтеха затруднено одним простым обстоятельством: предельная аудитория финансово грамотных домохозяйств для инновационного финансового и страхового бизнеса — пара миллионов человек в нескольких мегаполисах РФ, да и это чрезвычайно завышенная оценка. Сейчас большинство очень популярных на зрелых рынках онлайн-продуктов для управления семейным благосостоянием — очень изощренных, с использованием инструментов искусственного интеллекта, получающих высокие оценки со стороны профессионалов из инвестбанков — просто не переводятся на русский язык. Для того чтобы эта ситуация изменилась, в стране с населением в треть населения ЕС нужны базовые надежные решения, одновременно понятные интуитивно, рыночные (ни в каком смысле не «игровые») и применимые в обычной жизни множеством людей. Если они будут — через десятилетие-полтора здесь будет и свой финтех в неигрушечном масштабе, и институты коллективных инвестиций, и развитой фондовый рынок, и сбережения как часть управления собственным будущим, и длинные инвестиционные деньги, так необходимые экономике.

Минфин же предлагает начать с самого простого, надежного и существующего теперь в обновленном формате — с ОФЗ-н.

Дмитрий Бутрин