Осторожное возвращение

После двенадцатимесячного перерыва международные инвесторы начали осторожно возвращаться на российский рынок акций. Улучшению настроений способствует снижение геополитических рисков на фоне планов США и Китая возобновить торговые переговоры, а также позитивные сдвиги в отношениях Украины и России. Российские фонды демонстрируют одни из самых лучших результатов среди фондов развивающихся стран, которые продолжают фиксировать оттоки.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что международные инвесторы начинают постепенно возвращаться на российский фондовый рынок. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America Merrill Lynch Global Research (учитывающих данные EPFR), по итогам трех недель, завершившихся 11 сентября, фонды, ориентированные на российские акции, привлекли $31 млн. Это в 17 раз меньше оттока, зафиксированного месяцем ранее ($540 млн).

В последний раз инвесторы наращивали вложения в российские фонды на протяжении месяца в августе 2018 года. Тогда США начали расширять санкции в отношении экспорта нефти из Ирана. В результате цены на углеводородное сырье — ключевой экспортный товар России — выросли до $80 за баррель. В таких условиях инвесторы вложили в российские фонды около $100 млн.

Геополитика плюс нефть

Восстановление спроса на рублевые активы произошло на фоне снижения геополитической напряженности вокруг России. 7 сентября состоялся долгожданный обмен пленными и заключенными с Украиной. Этот шаг был позитивно расценен лидерами ведущих западных стран. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен подающим надежду знаком, а президент США Дональд Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением своих граждан и отметил, что это, возможно, первый гигантский шаг к миру. В таких условиях отношение международных инвесторов к рублевым активам начало улучшаться.

Добавило привлекательности российским акциям восстановление цен на нефть. По данным агентства Reuters, 10 сентября стоимость нефти Brent впервые с середины июля поднялась выше уровня $65 за баррель, прибавив за три недели 15%. Нефтяные котировки растут на фоне падения запасов нефти в США. За последние три месяца запасы нефти снизились в стране на 62 млн баррелей, до 423 млн баррелей, что ниже средних показателей для этого периода времени. Кроме того, в США отмечается падение буровой активности. По данным компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых снизилось с начала года на 96 единиц, до 789 установок. «Конъюнктура сырьевых рынков позволяет прогнозировать позитивный счет торговых операций в России свыше $80 млрд, профицит бюджета, а также дальнейший рост золотовалютных резервов»,— отмечает заместитель гендиректора УК «Трансфингруп» Равиль Юсипов.

Развивающиеся оттоки

Приток инвестиций в российские фонды происходит на фоне продолжающегося выхода международных инвесторов с рынков развивающихся стран. По оценкам «Денег», за три недели фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, потеряли $7,2 млрд. Это почти в полтора раза меньше оттока, отмечавшегося в прошлом месяце.

Ключевым фактором, определяющим поведение иностранных инвесторов, вкладывающих в рынки развивающихся стран, остаются отношения между США и Китаем. Если в летние месяцы отношения между странами ухудшались, то осенью произошло потепление. В начале сентября вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер договорились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в начале октября. 12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом $250 млрд с 1 до 15 октября по просьбе Пекина. Китайская сторона, в свою очередь, также отказалась от ввода дополнительных пошлин на ряд товаров из США. «На рынках бытует мнение, что политическое давление на Дональда Трампа в отношении заключения сделки велико, так как в преддверии выборов он заинтересован в стабильной экономике, а значит, в конечном счете пойдет на компромисс. Кроме того, ожидаемое объявление новых стимулирующих мер со стороны ведущих центробанков мира способствует росту аппетита к риску»,— считает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

Намеки на нормализацию отношений между США и Китаем привели к резкому росту на фондовых рынках. По данным агентства Bloomberg, c начала сентября ведущие азиатские индексы выросли за месяц на 4–8,4%, европейские поднялись на 3,5–8%, американские — на 3,5–5,2%. В общем тренде двигались и российские фондовые индексы. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 4,1%, до 2800 пунктов, долларовый РТС вырос более значительно — до отметки 1370 пунктов.

Фундаментальная составляющая

Портфельные управляющие не исключают дальнейшего притока инвестиций в российские фонды, поскольку ожидают дальнейшего повышения цен на нефть после атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. 14 сентября стало известно о нападении на крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины добычи в стране. В таких условиях цены на нефть 16 сентября поднимались почти на 20%, до $72 за баррель.

По словам Равиля Юсипова, в мире наблюдается явный дефицит дешевых активов. При этом российские акции считаются фундаментально недооцененными в сравнении с акциями других развивающихся стран. По данным Bank of America Merrill Lynch, российские компании торгуются исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к чистой прибыли за 2019 год) на уровне 8 при среднем значении по развивающимся рынкам 15. Добавляет привлекательности рублевым активами высокая дивидендная доходность и достаточно недооцененный рубль. «Войти в дивидендные истории на слабом рубле — очень хорошая торговая идея. Ведь пока финансовые параметры РФ дают основание, что справедливый курс рубля находится на уровне 62 руб./$, что дает зеленый свет керри-трейдерам»,— отмечает Равиль Юсипов.

Однако в случае обострения отношений между США и Китаем либо резких изменений в денежно-кредитной политике ведущих центральных банков продажи могут возобновиться. «Сложно говорить об устойчивости притоков, учитывая тот факт, что ситуация на торговом фронте меняется каждую неделю, а оптимизм, связанный с введением новых стимулирующих монетарных мер, может легко обернуться беспокойством в отношении перспектив глобальной экономики»,— считает Татьяна Симонова.

Развитые рынки в общем тренде

Готовность США и Китая возобновить переговоры положительно сказалась на отношении международных инвесторов к активам развитых рынков. По данным EPFR, суммарный приток инвестиций в фонды рынков developed markets в минувшем месяце составил около $5,7 млрд. Это почти в шесть раз меньше оттока месяцем ранее ($33 млрд). Основной приток средств пришелся на фонды США. За неполный месяц в американские акции инвесторы вложили почти $12 млрд, что почти вдвое (на $5 млрд) меньше объема средств, выведенного месяцем ранее. Развороту способствуют и ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.

Продажи в фондах Европы сократились в сентябре почти в четыре раза, до $2,6 млрд. Европейским бумагам оказало поддержку снижение рисков реализации «Брексита», а также шаги ЕЦБ по поддержанию экономики. По итогам сентябрьского заседания финансовый регулятор объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Решение регулятора включает сокращение ставки по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а также начало с 1 октября выкупа активов в объеме €20 млрд ежемесячно. В отличие от предыдущих программ монетарного стимулирования экономики для этой не установлена конечная дата. Столь широкий набор мер стимулирования стал неожиданностью для финансовых рынков и положительно сказался на аппетите к риску.

Впервые за полгода международные инвесторы стали сокращать инвестиции на японском рынке акций. По оценкам «Денег», за минувший месяц фонды Японии потеряли символические $1,1 млрд. Японские активы в предыдущие месяцы рассматривались инвесторами как защита от обострения торговой войны между США и Китаем, а также рецессии мировой экономики.

В условиях растущего аппетита к риску спрос снижается на все защитные активы — золото, облигации. По данным EPFR, за три недели в фонды облигационного и денежного рынка было инвестировано $43 млрд, что вчетверо меньше поступлений августа. По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, интерес к инструментам с фиксированной доходностью сохраняется, так как сохраняются риски. «В условиях торговых войн и волатильности рынков инвесторы охотнее покупают золото, облигации (особенно на фоне тренда на снижение ставок) и даже виртуальные активы (так называемые криптовалюты). В Германии пророчат рецессию, в США темп роста ВВП за год снизился на 0,9 процентного пункта»,— отмечает господин Ващенко.

Василий Синяев