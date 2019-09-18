В Новосибирске появятся «умные» остановки к МЧМ по хоккею

Группа компаний «Интеко» готова поставить к молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске около 300 «умных» остановок для пассажирского транспорта, оборудованных системой безопасности и Wi-Fi. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил управляющий партнер группы Иван Крючков.

«Реализовать этот проект возможно за пять лет. Это серьезный остановочный парк. Мы уже вышли с таким предложением к властям региона. Ведем переговоры по размещению таких объектов с «Мегафоном», МТС и другими операторами»,— сказал представитель компании, выступившей разработчиком «умных» остановок.

Господин Крючков отметил, что коммерческая стоимость одного объекта — 2,5 млн руб. Разработка сегодня была представлена руководству Новосибирской области в рамках международного форума «Технопром».

Ранее власти Новосибирска сообщали о планах установить в городе к молодежному чемпионату мира по хоккею более 100 «умных» остановок. Весной этого года издание «Инфопро» сообщало о том, что с проектом установки «умных» остановок к властям обратилась компания «Россибинвест». Инвестиции в проект назывались на уровне 1,5 млрд руб.

Оксана Павлова