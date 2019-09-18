Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек

Количество международных мигрантов в текущем году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн, говорится в сообщении департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.
Согласно данным департамента, большинство мигрантов (82 млн) находятся в Европе, Северной Америке (59 млн), Северной Африке и Западной Азии (49 млн). Отмечается, что США принимают наибольшее количество мигрантов (51 млн), что составляет около 19% от общего их числа в мире.
В топ стран, принимающих мигрантов, вошли:
Департамент добавил, что 18 млн мигрантов — выходцы из Индии, 12 млн — из Мексики, 11 млн — из Китая, 10 млн — из России и 8 млн — из Сирии.
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