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Число мигрантов в мире достигло 272 млн человек

Количество международных мигрантов в текущем году достигло 272 млн человек, увеличившись на 51 млн, говорится в сообщении департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Сейчас мигранты составляют 3,5% от всего мирового населения.

Согласно данным департамента, большинство мигрантов (82 млн) находятся в Европе, Северной Америке (59 млн), Северной Африке и Западной Азии (49 млн). Отмечается, что США принимают наибольшее количество мигрантов (51 млн), что составляет около 19% от общего их числа в мире.

В топ стран, принимающих мигрантов, вошли:

  1. США — 51 млн,
  2. Германия — 13 млн,
  3. Саудовская Аравия — 13 млн,
  4. Россия — 12 млн,
  5. Великобритания — 10 млн,
  6. ОАЭ — 9 млн,
  7. Франция — 8 млн,
  8. Канада — 8 млн,
  9. Австралия — 8 млн,
  10. Италия — 8 млн.

Департамент добавил, что 18 млн мигрантов — выходцы из Индии, 12 млн — из Мексики, 11 млн — из Китая, 10 млн — из России и 8 млн — из Сирии.

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