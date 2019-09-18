Необходимые торг-выводы

В арбитражном суде Башкирии начался новый этап судебных разбирательств из-за объекта культурного наследия — Дома Тихониных на улице Коммунистической, 13. Строительная компания «СтроиТЭК», которой однажды уже удалось через суд исключить объект из перечня охраняемых государством, пытается сделать это снова. А пока застройщик требует наложить обеспечительные меры в виде запрета администрации Уфы выставлять памятник на торги. За время предыдущих судебных споров Дом Тихониных практически полностью разрушился. Юристы спрогнозировать исход нового судебного разбирательства затруднились.

В арбитражном суде Башкирии на 3 октября назначено рассмотрение ходатайства компании «СтроиТЭК» (принадлежит Азату Каримову, Нурие Губайдуллиной и Альфие Янбековой) о запрете мэрии Уфы выставлять на торги право аренды Дома Тихониных — объекта культурного наследия. Мэрия издала постановление об условиях продажи права аренды здания 20 августа. Из документа (копия есть в распоряжении „Ъ“) следует, что городские власти рассчитывают сдать в аренду полуразрушенное здание на 25 лет. Начальная годовая цена аренды определена в 277,6 тыс. руб. Проект арендного договора, утвержденный мэрией, предусматривает передачу здания на условиях реставрации в течение двух лет, после чего оно перейдет к арендатору за 1 руб. за кв. м в месяц. Дата торгов пока не назначалась.

Дом Тихониных построен в конце XIX века, представлял собой двухэтажное кирпичное здание площадью 107 кв. м.

Ходатайство о приостановлении торгов «СтроиТЭК» заявил в рамках основного судебного процесса, где требует исключить Дом Тихониных из перечня объектов культурного наследия. Решение о постановке здания на госохрану было принято Башкультнаследием в апреле 2018 года — после того, как ведомство сначала вынуждено было исключить объект из этого перечня по решению суда, куда обратился «СтроиТЭК». Тогда суд признал, что включение особняка в перечень охраняемых было принято с нарушением процедуры, а сам объект не представляет исторической или архитектурной ценности. Как сообщал „Ъ“, решающую роль в решении суда о лишении Дома Тихониных госохраны сыграло заключение историко-культурной экспертизы, проведенной сотрудницей компании «Юрконсалтингъ» Татьяны Козловой.

В новом иске «СтроиТЭК», по информации „Ъ“, ссылается на факты, установленные в прошлых судебных заседаниях. Кроме лишения здания и участка под ним охранного статуса истец просит об отмене специального режима владения, пользования и распоряжения этим имуществом. В ходе разбирательства суд запретил Башкультнаследию включать Дом Тихониных в реестр объектов культурного наследия.

«СтроиТЭК» возводит в квартале, где расположен Дом Тихониных, многоэтажный ЖК «Старый центр». На эскизе проекта застройки территории, который распространял застройщик, особняк отсутствовал. Памятник расположен менее чем в 10 м от фасада одного из домов ЖК «Старый центр».

«СтроиТЭК» участники рынка связывают со стерлитамакским предпринимателем Рустамом Аннамурадовым и бывшими менеджерами «Газпром нефтехим Салавата».

По оценке активистки движения «Архзащита» Эльзы Маулимшиной, в настоящее время здание разрушено практически полностью, основные потери объект понес этим летом. Но разрушение началось еще в ходе предыдущих тяжб «СтроиТЭКа», мэрии и бывшего арендатора (в 2015-2017 годах) — стерлитамакской компании «НПО „Экспертно-технический центр“» Константина Фофанова, которую общественники также связывали с застройщиком. Восстановительные работы арендатор так и не начал, а в 2017 году мэрия расторгла с ним договор.

В Башкультнаследии намерены доказать, что у Дома Тихониных сохраняется научная, мемориальная, архитектурная и градостроительная ценность. Ведомство в отзыве ссылается на заключение экспертизы, проведенной в марте Научно-производственным центром по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия.

Юристы затрудняются спрогнозировать исход разбирательства. По мнению управляющего партнера судебного агентства «Барристер» Айдара Мулланурова, «скорее всего, суд назначит новую судебную историко-культурную экспертизу». «И тут все зависит от фигуры эксперта, его профессионализма и независимости. Надо понимать, что не редки случаи, когда эксперты, определяющие историко-культурное значение зданий, лояльны к застройщикам, так как те, по сути, являются их потенциальными заказчиками», — отметил он.

Булат Баширов