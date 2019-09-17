Лодочную станцию и баню вернули государству

Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань. Фактические хозяева этих земельных участков, объектов инфраструктуры и жилых домов три месяца пытались доказать суду, что не были связаны с господином Постриганем, а спорное имущество покупали на собственные деньги. Однако суд поверил все же не 26 ответчикам, а единственному истцу по делу — заместителю генпрокурора РФ Виктору Гриню.

Как сообщила Генпрокуратура, ее иск к владельцам спорного имущества Клинский горсуд удовлетворил в полном объеме. В доход государства были обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля и 5 млрд руб. в качестве денежного эквивалента того имущества, которое ответчики успели продать. В список возвращенного имущества, по данным надзорного ведомства, попали в основном объекты социально-бытового и культурного назначения Клинского района: здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды г. Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда. Общая же стоимость отсуженного составила 9 млрд руб.

Как отмечают в Генпрокуратуре, для розыска спорного имущества пришлось изучить базы налоговых и регистрационных органов Астраханской, Московской и Тверской областей, Краснодарского края и Москвы и выявить таким образом всех его номинальных владельцев, в числе которых оказалось более 80 физических и юридических лиц. По данным Генпрокуратуры, владельцы подтвердили, что являются фиктивными собственниками имущества, на самом деле принадлежащего Александру Постриганю и его сыну Валерию.

Основанием же для иска, отметили в Генпрокуратуре, стали установленные надзорщиками «факты вовлеченности Александра Постриганя в предпринимательскую деятельность его сына и активное способствование ей с использованием властных полномочий главы района».

Адвокат Анастасия Брайчева, защищающая Александра Постриганя по уголовному делу и представляющая интересы двух его родственников на гражданском процессе в Клинском горсуде, сообщила “Ъ”, что, по ее мнению, на процессе были допущены существенные ошибки. В частности, как утверждает защитник, суд применил к иску заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня «оптовый» подход, разом отвергнув доводы всех 26 ответчиков на процессе, хотя по закону должен был индивидуально разобраться и принять решение по каждому из 1,7 тыс. спорных объектов. По данным адвоката, на самом деле ни один из участников процесса в Клинском суде не признал себя номинальным собственником земельного участка или здания и не согласился с доводами истца о том, что спорное имущество было им приобретено на средства Александра Постриганя.

Многие объекты, как заявила адвокат Брайчева, были приобретены собственниками до 1 января 2013 года, когда вступил в силу закон об обращении в доход государства имущества обвиняемого в коррупционных преступлениях. Наконец, некоторые из ответчиков получили спорные объекты по наследству, но даже это обстоятельство суд проигнорировал. Защитник пояснила, что ее клиенты обязательно будут оспаривать вынесенное решение в высших судебных инстанциях.

Напомним, Александр Постригань, руководивший администрацией Клинского района 22 года, в июне прошлого года был задержан и арестован по обвинению в серии должностных и коррупционных преступлений. По версии ГСУ СКР Московской области, чиновник использовал свое служебное положение для обогащения. Следствие полагает, что господин Постригань масштабно и системно расхищал «высоколиквидные» объекты муниципальной собственности, в числе которых были земельные угодья и здания районной инфраструктуры, и переоформлял их на своих родственников и доверенных лиц. Изначально экс-чиновнику были предъявлены обвинения в пяти эпизодах должностных и коррупционных преступлений, из которых по мере продвижения расследования осталось три. Сегодня следствие считает, что господин Постригань дважды злоупотребил своими должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), разрешив ввод в эксплуатацию недостроенных домов на Волоколамском шоссе в Клину и в микрорайоне Решетниково. Кроме того, чиновник обвиняется в получении особо крупной взятки (ст. 290 УК РФ). ГСУ СКР полагает, что в 2010 году строительная компания «Клинстройдеталь» поставила господину Постриганю стройматериалы на 36,7 млн руб. «за содействие в получении в аренду земельного участка и общее покровительство при строительстве шести домов».

Сергей Машкин