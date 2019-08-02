Баня с кинотеатром потянули на ОПС

Генпрокуратура на основании результатов собственной проверки пришла к выводу, что теневая деятельность бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в серии должностных и коррупционных преступлений, может быть квалифицирована как организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Надзорное ведомство установило, что экс-чиновник расхищал вверенную ему муниципальную собственность масштабно и системно. На его друзей и родственников были переоформлены земельные угодья, «высоколиквидные» объекты инфраструктуры района и клинская общественная баня.

Генпрокуратура сообщила, что направила в СКР, который уже более года разбирается с теневой деятельностью господина Постриганя, материалы своей проверки. Из них следует, что экс-чиновник, руководивший Клинским районом 22 года, «использовал свое служебное положение для обогащения». По мнению проверяющих, обвиняемый создал преступную организацию, в которую вовлек своих родственников, близких лиц и руководителей подконтрольных ему фирм. Все вместе они, используя административные возможности руководителя района, занялись расхищением государственной и муниципальной собственности, которую незаконно переоформляли в личную.

В Генпрокуратуре полагают, что лично господин Постригань приобрел за последние 16 лет активы на 64 млн руб., в то время как официально заработал за это же время менее 26 млн руб.

При этом члены его предполагаемой группировки, по мнению надзора, незаконно обратили в свою собственность свыше 2 тыс. объектов недвижимости, ранее принадлежавших клинскому муниципалитету. Это в первую очередь участки земли, относящиеся к сельхозугодьям и лесному фонду, а также объекты районной инфраструктуры. В их числе Генпрокуратура назвала здания клинского кинотеатра «Мир», городской поликлиники, нескольких котельных в районе и общественной бани. «В общей сложности группа незаконно получила имущество общей стоимостью свыше 9 млрд руб.»,— говорит Генпрокуратура. Всю эту сумму надзорное ведомство пытается взыскать с обвиняемого Постриганя в судах.

Одновременно Генпрокуратура, ссылаясь на материалы своей проверки, порекомендовала СКР существенно утяжелить список уже предъявленных экс-чиновнику обвинений. Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ). Вся же эта криминальная деятельность обвиняемого и его родственников в целом, как полагает Генпрокуратура, должна быть квалифицирована по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Отметим, что большая часть этих статей уже была вменена господину Постриганю ГСУ СКР по Мособласти, которое с июня прошлого года расследует уголовное дело бывшего чиновника. Сам обвиняемый все это время содержится в СИЗО и вины не признает. Подмосковное следствие, правда, пока разбирается с другим аспектом его криминальной деятельности — вероятными коррупционными связями с компаниями-застройщиками Клинского района. По версии СКР, экс-глава района за вознаграждения от девелоперов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию 18 многоквартирных домов, часть которых, как выяснилось позже, оказалась недостроена, а другая — возведена с опасными отклонениями от проекта. Один из этих домов, который расположен по адресу: Клин, ул. Центральная, 41 к. 2, сегодняшней райадминистрации уже пришлось в авральном порядке реконструировать, чтобы не допустить обрушения здания. На это было затрачено 34 млн руб. Общие затраты на ремонт построенного при Александре Постригане жилого фонда, по мнению СКР, будут исчисляться миллиардами, поэтому следствие сейчас разыскивает принадлежащую обвиняемому недвижимость и добивается ее судебных арестов в качестве обеспечительной по уголовному делу меры. Последним арестованным объектом, как уже сообщал “Ъ” 31 июля, стал отель в Испании, оформленный на одного из приятелей главного фигуранта.

Сергей Машкин