Минюст США расширил санкции против Венесуэлы

Минюст США внес в санкционный список по Венесуэле трех человек и 16 компаний, говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами Минфина.

Под ограничительные меры попали гражданин Амир Сааб, Луис Сааб и Рубио Гонсалес за связь с бизнесменом Алексом Саабом. США обвиняют господина Сааба в создании масштабной коррупционной схемы и эксплуатации голодающего населения страны.

Минюст США настаивает, что попавшие под санкции компании связаны с господами Саабами и Рубио.

Напомним, 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США. Венесуэльский Верховный суд попросил властей помочь самым уязвимым группам населения справиться с последствиями санкций.

Кроме того, в январе 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным правительство Николаса Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».