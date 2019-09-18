Экс-владельцу «Павловскгранита» продублировали срок

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бизнесмену Сергею Пойманову, ранее контролировавшему крупнейшее в Европе производство гранитного щебня АО «Павловскгранит». Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, в результате которого несколько лет назад холдинг лишился активов почти на 1 млрд руб. Приговором суда предпринимателю назначен трехлетний срок заключения. При этом он уже отбывает аналогичный срок по схожему делу, где ущерб достигал только 8 млн руб.

Как рассказали “Ъ” в Мещанском райсуде Москвы, Сергей Пойманов признан виновным в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В ходе прений гособвинение просило лишить его свободы на четыре с половиной года, однако суд назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима.

«По совокупности приговоров срок отбытия наказания определен в размере четырех лет шести месяцев. Дополнительных ограничений или взысканий осужденному не назначено»,— уточнили в райсуде.

Уголовное дело против Сергея Пойманова было возбуждено в апреле 2017 года вторым отделом Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве. Поводом послужило заявление конкурсного управляющего столичного ЗАО «Павловскгранит-Инвест» (ПГИ, выполняло функции управляющей компании холдинга) Кирилла Ноготкова, который выявил факты хищения имущества в ходе банкротства компании (конкурсное производство введено в 2012 году). Через полтора месяца предприниматель был задержан и помещен в СИЗО.

По версии СКР, в 2011 году Сергей Пойманов провел ряд операций по выводу активов из «Павловскгранит-Инвеста», который на тот момент испытывал финансовые трудности и не обслуживал кредит Сбербанка на 5,1 млрд руб. Акционер незаконно размыл долю ПГИ в кипрском офшоре PNH Limited (контролировал 29,46% основного юрлица предприятия АО «Павловскгранит») путем продажи другому офшору. В результате «умышленной потери контроля» управляющая компания лишилась акций стоимостью порядка 760 млн руб. Это стало причиной существенного ущерба как самому ПГИ, так и основному кредитору, поскольку выведенное имущество «не попало в конкурсную массу и сделало невозможным обращения на него взыскания».

Согласно материалам дела, чуть позже Сергей Пойманов распорядился продать 150 железнодорожных вагонов ПГИ близкому ему ООО «Росгранит», однако большую часть суммы по этой сделке компания не получила, что нанесло ущерб на 170 млн руб. Наконец, последний факт злоупотребления связан с заключением контрактов на ремонт подвижного состава, которые в СКР посчитали фиктивными (еще около 40 млн руб.). Совокупный размер ущерба, таким образом, составил порядка 970 млн руб.

В ходе предварительного следствия защита Сергея Пойманова пыталась доказать, что, будучи акционером, он не являлся должностным лицом ПГИ и не мог совершить вменяемое ему злоупотребление. По версии защиты, действия предпринимателя необходимо квалифицировать как преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), сроки давности по которому уже прошли. Также Сергей Пойманов настаивал, что конкурсный управляющий Кирилл Ноготков является недобросовестным лицом и прямо заинтересован в его изоляции. Впрочем, ни один из этих доводов следствие и суд во внимание не приняли.

Адвокат Сергея Пойманова Дмитрий Фомичев назвал приговор Мещанского райсуда необоснованным. По его словам, потерпевшие не предъявляли каких-либо финансовых требований.

«Но если следовать логике СКР, то ущерб достигает почти 2 млрд руб., поскольку он был якобы нанесен как "Павловскгранит-Инвесту", так и Сбербанку. Это абсурдно, но тем не менее. Суд не принял во внимание, что все задолженности, вытекающие из кредитного договора со Сбербанком, уже давно погашены, их не существует в природе. Точка в этом деле была поставлена в 2013 году путем заключения мирового соглашения в ходе банкротства. Последующий кредитор, участвовавший в процессе по договору цессии, получил 1,14 млрд руб. деньгами и имущественный комплекс "Павловскгранита" путем замещения активов»,— пояснил адвокат. Он уже подал апелляционную жалобу на приговор. Будет ли его оспаривать прокуратура, пока не известно.

На текущий момент Сергей Пойманов уже отбывает трехлетний срок по другому делу о злоупотреблении. Летом прошлого года воронежский суд посчитал его виновным в отчуждении активов бетонного завода ООО «Павловскгранит-бетон» по заниженной цене 3,5 млн руб., тогда как после цепочки перепродажи подконтрольным фирмам стоимость составила уже 15 млн руб. В результате этих манипуляций завод обанкротился и прекратил свою деятельность, что нанесло ущерб кредиторам на 8 млн руб. Сам предприниматель утверждал, что это уголовное дело является продолжением «рейдерского захвата» его холдинга.

Андрей Прах, Воронеж