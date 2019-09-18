Сто хотите

Региональные власти начали обсуждать с потенциальными девелоперами освоение крупнейшей в центре Перми стройплощадки — порядка 120 га в районе ДКЖ. Проектом активно интересуется строительный холдинг «Кортрос», представители которого недавно встретились с краевыми властями. Чиновники заявляют, что все решится на открытых торгах. Эксперты считают, что земли следует расторговывать, разбив на лоты, тогда принять участие в торгах сможет большее число девелоперов. В противном случае площадка будет под силу немногим игрокам.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, правительство края утвердило планировку территории Товарного двора, предназначенной для создания общественно-делового центра «Пермь-Сити». Проект планировки примыкающего к Товарному двору большого массива в 120 га, где планируется построить жилье, пока не разработан, но краевые власти уже начали обсуждать концепцию развития этой территории, рассказал собеседник в кабмине.

Одной из первых, с кем обсуждался проект, стала федеральная группа «Кортрос». О состоявшемся на днях совещании сообщил BusinessClass. Также в обсуждении приняло участие архитектурное бюро Speech, автор разработки проекта развития «Пермь-Сити», минувшей весной обсуждавшегося на градсовете при главе Перми.

В окружении губернатора Максима Решетникова подтвердили факт встречи. «Мы знакомим с архитектурной концепцией как федеральных, так и местных застройщиков. В дальнейшем участок будет выставлен на конкурс, все желающие смогут принять в нем участие»,— уточнил собеседник.

Другой собеседник в кабмине добавил, что «Кортрос», как и другие застройщики, интересуется жилой застройкой территории за ДКЖ. Для властей же важно, чтобы, расторговав землю, город получил на этой территории необходимое количество объектов соцкульт­быта. «Не так, что сначала построили небоскребы, а потом ищем инвесторов на детские сады и школы»,— пояснил собеседник.

Отметим, что «Кортрос» сейчас заканчивает застройку квартала №179 под бывшей психиатрической больницей и активно ищет такую же крупную площадку. По неофициальным данным, в разное время девелопер вел переговоры о выкупе крупных участков у местных застройщиков (с «Сатурном» о площадке Красные казармы, с ПЗСП о площадке завода смазок и СОЖ, с чешской компанией Daltamen о площадке порта Пермь), но ни с кем не договорился.

Комплексное освоение пространства в районе ДКЖ предполагает, кроме проекта «Пермь-Сити» (деловые центры, гостиница, концерт­ный зал и прочее), развитие жилья. Как сообщалось на майском градсовете при главе Перми, где обсуждали проект, жилье возведут на территории, ограниченной улицами Строителей, Локомотивной, Зои Космодемьянской и проспектом Парковым.

Часть территории занята аварийным жильем, уже включенным в программу расселения. Под застройку планируются небольшие кварталы размером 2 га. На первых этажах разместят коммерческие площади, в том числе под магазины. На территории ДКЖ должно появиться жилье средней этажности, но возможны высотные акценты, средняя высота застройки составит 6–8 этажей. Общая площадь жилого фонда проектируемого района составит 332,8 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 48,9 тыс. кв. м, численность населения — 14,1 тыс. человек, количество квартир — 5,18 тыс. Разработчики также запроектировали объекты социальной инфраструктуры: новую школу на 1170 мест и три детских сада (встроенный на 100 мест, еще два на 240 и 350 мест).

Общая площадь территории в районе ДКЖ — 120 га включая 20 га, занятых ветхим и аварийным жильем. В 2019 году предполагается вовлечь в оборот 1,1 га расселяемых земель, в следующем — 3,5 га, в 2021-м — 3,4 га.

Гендиректор «Кортрос-Пермь» Николай Зуев подтвердил интерес строительного холдинга к освоению территории ДКЖ:

«Мы планируем участие в торгах, но это будет зависеть от условий, которые собственники сформулируют. Сейчас мы рассматриваем все более или менее крупные земельные участки, выставляющиеся на торги и продажу».





По мнению господина Зуева, земельный актив можно застраивать в рамках проектов развития застроенных территорий, а также комплексного освоения территорий с возведением стандартного жилья. Еще один способ реализации проекта — комплексное развитие территорий. Однако, по словам гендиректора «Кортрос-Пермь», пока такой способ использовался только в Москве, но после изменений в законодательстве будет возможным применить его и в Перми.

Николай Зуев обратил внимание на то, что реализация проекта может приостановиться из-за проблем с расселением аварийного жилья — собственники квартир будут недовольны условиями расселения и пойдут в суд.

Также господин Зуев заявил, что компания готова к реализации подобных масштабных проектов. Строительный холдинг возводит в Свердловской области крупный жилой комплекс «Академический», предлагал строить масштабный квартал в Ростове.

По мнению гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, территория ДКЖ — «интересное место, и жилье здесь будет востребовано». Однако эксперт считает, что участки под застройку надо выставлять на торги не одним, а многими лотами, иначе в торгах сможет участвовать крайне ограниченное число игроков. Из пермских это может быть «Сатурн-Р» и максимум еще одна местная компания, а также крупные федеральные игроки типа «Кортроса».

«В моем понимании выставление на торги площадки единым лотом ограничивает конкуренцию. Я бы считал правильным, если бы 100 га разбили на много лотов и застраивали постепенно. Тогда эффективность и для бюджета была бы больше»,— высказался господин Занин.

Он считает, что правильнее осваивать площадку с помощью программ развития застроенных территорий или комплексного развития территорий. Территория большая, и она потребует социальной и инженерной инфраструктуры, говорит Владимир Занин. А озвученные программы также позволят снизить нагрузку на бюджет — властям не надо будет вкладывать деньги в расселение и готовить площадки, застройщик сделает это за свой счет.

По оценке господина Занина, застроить такую большую территорию возможно в течение 8–15 лет, особенно, если лоты будут большие. Первая стройка может быть начата через два-три года. «Для Перми это „длинный“ проект»,— резюмирует эксперт.

Владелец многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин заявил, что пока не знает, будет ли «Сатурн-Р» участвовать в торгах на застройку района ДКЖ, однако компании проект интересен: «Вот когда освоение участка будет выставлено на конкурс, тогда мы посмотрим, какова стоимость, какова себестоимость. Все надо просчитать. Даже когда появится картинка проекта, важно знать, какой конструктив, какие технологии применены,— отметил господин Репин.— Вполне возможно, что мы не будем участвовать в конкурсе, но за ситуацией следим. Нужно понять, какие участки и под какие объекты будут выставляться на аукцион. Ждем».

Евгения Ахмедова, Вячеслав Суханов