«Видеозаписи сыграли не на пользу Павлу Устинову»

Павла Устинова приговорили к 3,5 года за «применение насилия» во время митинга 3 августа. Актера задержали на несогласованной акции протеста. По версии следствия, Устинов при задержании оказал сопротивление и боец Росгвардии получил вывих плеча. Сам Устинов утверждает, что до того, как его скрутили, просто стоял у метро и ждал друга. Видеозапись подтверждает, что он не сопротивлялся и сам был избит. Подробности заседания Тверского суда — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

— Оглашение приговора было назначено ровно на полдень, но прошло примерно с получасовым опозданием. Судья Алексей Криворучко зачитывал его не очень долго. И в самом начале заявил, что Павел Устинов признан виновным в том, что применил насилие, опасное для здоровья представителя власти — речь идет о старшем сержанте ОМОНа по фамилии Лягин. По словам судьи, действительно, 3 августа, когда группа ОМОНовцев пыталась подойти к Павлу Устинову, поскольку он выкрикивал лозунги, в том числе оскорбительные, сержант Лягин попытался схватить Павла Устинова за локоть, последний начал сопротивляться и в итоге вывихнул плечо сотруднику ОМОНа. Причем это подтвердили на суде и росгвардейцы, которые вместе с Лягиным проводили задержание. Более того, судья отметил, что среди доказательств были данные с камер уличного наблюдения. Но при этом сам факт задержания устройства не зафиксировали. Здесь остался такой некий элемент недосказанности.

После этого, учитывая тяжесть статьи 318-й, судья заявил, что исправление невозможно Павла Устинова вне рамок колонии общего режима. В итоге приговор — 3,5 года. На это Павел Устинов отреагировал буквально одним словом. Он заявил, что приговор ему понятен, но после этого в зале стали раздаваться неодобрительные возгласы, люди стали кричать «позор» и всячески критиковать решение судьи.

Константин Райкин, худрук Высшей школы сценических искусств: «Я, к сожалению, не мог присутствовать, потому что у меня была в это время неотложная репетиция к спектаклю, который 16 сентября должен идти. А так бы я был там. Но есть вещи, которые я не могу отменить. Я слышал про 3,5 года. Но мы будем дальше бороться за установление справедливости. Я скажу мягко, не буду говорить эмоционально, поскольку это может повредить делу, но я категорически считаю это несправедливым и не соответствующим действительности и истине. Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то 3,5 года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой, всеми силами, которые вокруг этой несправедливости собираются, чтобы ей противостоять».

— Если вернуться к видеозаписям, есть как минимум две, которые делали очевидцы, и их можно легко найти в интернете. Судья приобщил их к делу или нет?

— Любопытный момент. Судья заявил, что вина Устинова также доказана протоколом осмотра места происшествия, DVD-дисков с записью камер и диска из СМИ, где видно само задержание. При этом в качестве свидетелей защиты выступали в том числе один из правозащитников Олег Козловский и журналист «Дождя» Василий Полонский, которые заявляли, что видели, как это задержание происходило и не видели, что Устинов сопротивлялся. Но их показания судья счел недостаточными и сказал, что они опровергаются показаниями ОМОНовцев, поэтому в данном случае видеозаписи сыграли не на пользу Павлу Устинову.

Юлия Устинова, сестра актера Павла Устинова: «Павел держится крепко. Мы ожидали, конечно, что его не оправдают и дадут ему срок. Но не думали, что такой срок... Апелляция будет подана сегодня либо завтра. Мы будем сейчас активно прилагать все силы, чтобы информация дошла до самых верхов, чтобы они обратили внимание на то, как проходят суды, какие приговоры выносят арестантам, которые находятся сейчас по невиновности в СИЗО. Его пока не отправят в колонию, до апелляции он будет находиться в своем СИЗО №4. Мы письма посылаем друг другу. А если что-то срочно нужно, то через адвокатов».

— Много ли сторонников пришло поддержать Павла Устинова?

— Я видел пока только один плакат возле зала суда. Девушка держала его с надписью «скольким годам жизни невиновного равна зарплата правосудия». Но там указана статья 212 — участие в массовых беспорядках, а Павла Устинова осудили за 318-ю. Но, действительно, желающих попасть на это заседание было очень много. И даже случился казус: перед оглашением приговора не пропускали в сестру и мать Павла Устинова. Только после того, как перестали обсуждать этот момент, все-таки приставы их отпустили.

Беседовала Дарья Надина