Хакасия не может найти гарантирующего поставщика Аукцион по продаже «Хакасэнергосбыта» остался без заявок

Седьмая по счету попытка Минэнерго продать за долги проблемный «Хакасэнергосбыт» не удалась. За полтора года цену актива снизили на 40% — до 296 млн руб., но желающих его приобрести так и не нашлось. Пока функции гарантирующего поставщика продолжат выполнять «Россети Сибирь» (бывшая МРСК Сибири), где Хакасию называют экономически проблемным регионом с высокой долей неплательщиков.

Минэнерго признало несостоявшимся очередной аукцион по выбору нового гарантирующего поставщика (ГП, основной энергосбыт региона) в Хакасии, говорится в приказе министерства. По условиям аукциона победитель должен был выплатить кредиторам обанкротившегося «Хакасэнергосбыта» (структура «Межрегионсоюзэнерго») 296,17 млн руб. или 60% долга ГП перед оптовым энергорынком. Новый конкурс должен состояться не позднее 29 мая 2020 года, но Минэнерго пока не будет дальше снижать шаг аукциона.

В марте 2018 года Минэнерго лишило «Хакасэнергосбыт» статуса ГП за долги перед оптовым энергорынком. 1 апреля 2018 года функции ГП подхватило принадлежащее «Россетям Сибирь» «Хакасэнерго», которое по закону может управлять активом в течение года. Объем задолженности «Хакасэнергосбыта» перед «Россетями Сибирь» на тот момент составлял 1,7 млрд руб. и с тех пор не изменился, сообщил “Ъ” представитель «Россетей».

Первый аукцион на выбор ГП прошел в августе 2018 года. По его условиям победитель должен был полностью закрыть долги «Хакасэнергосбыта» перед поставщиками на оптовом рынке в размере 493,63 млн руб. Тогда Минэнерго признало конкурс несостоявшимся, на последующих аукционах уровень обязательных выплат для победителей снизили сначала до 394,9 млн руб., а затем до 296,17 млн руб.

По какой причине конкурс на выбор ГП не состоялся на этот раз, в Минэнерго не уточнили. Вероятно, на него просто не поступало заявок.

Как следует из годового отчета «Россетей Сибирь», выручка «Хакасэнерго» от продажи электроэнергии в 2018 году составила 2,958 млрд руб.

Уровень платежей потребителей электроэнергии Хакасии в зоне деятельности «Россетей Сибирь» в первом полугодии 2019 года составлял 88%, сообщили “Ъ” в Минэнерго со ссылкой на мониторинг «Совета рынка» (регулятор энергорынков).

В «Россетях» Хакасию называют «экономически непростым регионом», отмечая, что задолженность коммунального сектора республики за электроэнергию составляет 577 млн руб. Так, предприятия ЖКХ и ТЭКа оплачивают только 40% потребляемой электроэнергии. Долг бюджетных организаций республики за электроэнергию оценивается в 50 млн руб., говорят в «Россетях».

Полина Смертина