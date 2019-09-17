Хакасия не может найти гарантирующего поставщика

Седьмая по счету попытка Минэнерго продать за долги проблемный «Хакасэнергосбыт» не удалась. За полтора года цену актива снизили на 40% — до 296 млн руб., но желающих его приобрести так и не нашлось. Пока функции гарантирующего поставщика продолжат выполнять «Россети Сибирь» (бывшая МРСК Сибири), где Хакасию называют экономически проблемным регионом с высокой долей неплательщиков.
Минэнерго признало несостоявшимся очередной аукцион по выбору нового гарантирующего поставщика (ГП, основной энергосбыт региона) в Хакасии, говорится в приказе министерства. По условиям аукциона победитель должен был выплатить кредиторам обанкротившегося «Хакасэнергосбыта» (структура «Межрегионсоюзэнерго») 296,17 млн руб. или 60% долга ГП перед оптовым энергорынком. Новый конкурс должен состояться не позднее 29 мая 2020 года, но Минэнерго пока не будет дальше снижать шаг аукциона.
В марте 2018 года Минэнерго лишило «Хакасэнергосбыт» статуса ГП за долги перед оптовым энергорынком. 1 апреля 2018 года функции ГП подхватило принадлежащее «Россетям Сибирь» «Хакасэнерго», которое по закону может управлять активом в течение года. Объем задолженности «Хакасэнергосбыта» перед «Россетями Сибирь» на тот момент составлял 1,7 млрд руб. и с тех пор не изменился, сообщил “Ъ” представитель «Россетей».
Первый аукцион на выбор ГП прошел в августе 2018 года. По его условиям победитель должен был полностью закрыть долги «Хакасэнергосбыта» перед поставщиками на оптовом рынке в размере 493,63 млн руб. Тогда Минэнерго признало конкурс несостоявшимся, на последующих аукционах уровень обязательных выплат для победителей снизили сначала до 394,9 млн руб., а затем до 296,17 млн руб.
По какой причине конкурс на выбор ГП не состоялся на этот раз, в Минэнерго не уточнили. Вероятно, на него просто не поступало заявок.
Уровень платежей потребителей электроэнергии Хакасии в зоне деятельности «Россетей Сибирь» в первом полугодии 2019 года составлял 88%, сообщили “Ъ” в Минэнерго со ссылкой на мониторинг «Совета рынка» (регулятор энергорынков).
В «Россетях» Хакасию называют «экономически непростым регионом», отмечая, что задолженность коммунального сектора республики за электроэнергию составляет 577 млн руб. Так, предприятия ЖКХ и ТЭКа оплачивают только 40% потребляемой электроэнергии. Долг бюджетных организаций республики за электроэнергию оценивается в 50 млн руб., говорят в «Россетях».
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