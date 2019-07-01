Google нашел столик

Google запустил в России возможность бронирования столика в ресторане со страницы поисковой выдачи через сервис «ТоМесто». В дальнейшем на ней должны появиться и другие партнеры, включая салоны красоты и автосервисы. В Москве крупные рестораны уже получают из онлайна около 85% бронирований.

Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах на странице поиска, сообщили “Ъ” в компании. Ранее такая возможность была только в разделе карт. Первым партнером компании стал сервис бронирования «ТоМесто», рассказал “Ъ” его совладелец Кирилл Шнуров. «ТоМесто» будет отвечать за взаимодействие с ресторанами, сейчас к сервису подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах страны.

Google собирается работать и с другими партнерами, которых пока не раскрывает. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с планами Google, в число партнеров войдут также агрегаторы салонов красоты и автосервисы, возможность записаться в которые появится на странице поиска.

Продолжит интеграцию в поиске, картах и других сервисах Google компания «Фудплекс» (объединяет систему платежей Plazius и сервис бронирования «Афиша-Рестораны»; принадлежит Сбербанку, Rambler Group, GHP Group и частным инвесторам), сообщил “Ъ” менеджер продуктов «Сервисы бронирования и медиа» «Фудплекса» Михаил Ильичев. Сервис Gettable также планирует сотрудничать с поиском Google, когда компания будет готова работать по модели ротации агрегаторов, говорит гендиректор Gettable Егор Гончаренко. «Присутствие в "Яндексе" тоже важно, но сейчас наши каналы в виде сайта и мобильного приложения генерируют значительно больший поток, чем мы получаем оттуда»,— отмечает он.

«Яндекс» пока дает возможность бронирования столиков в ресторанах только через «Яндекс.Карты», которые были запущены в 2017 году. «У нас больше 8 тыс. ресторанов, работаем с разными партнерами по бронированию, например с "Афишей-Ресторанами"»,— сообщили в пресс-службе геосервисов «Яндекса». По словам собеседника “Ъ” на рынке бронирования, «Яндекс» работает над собственной системой для бронирования столиков. В компании не комментируют эту информацию.

В бронировании столиков в картах «Яндекс» выделяет собственный виджет, а кнопки партнеров идут маленькими ссылками ниже, отмечает Кирилл Шнуров. «Компания отказывает нам в выделении нашего сервиса»,— утверждает он. «Яндекс» следует политике создания своей экосистемы сервисов, несколько лет назад компания предприняла попытку сделать ресторанный проект, но он был закрыт, добавляет Михаил Ильичев. По его словам, сейчас доли бронирований, которые «Фудплекс» получает через свои сервисы и витрины партнеров, примерно равны. «Модель сотрудничества сервисов с поисковиками может быть разная — она может быть взаимно бесплатной, а может включать в себя фиксированную ставку или процент от чеков приведенных гостей»,— поясняет он.

В московских ресторанах Ginza Project (владеет и управляет более чем 120 проектами, включая Даниловский рынок, «Мари Vanna», Butler, Sixty, Uilliam`s, Christian, «Карлсон») уже около 85% бронирований столов происходит онлайн, рассказал партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. Холдинг развивает собственную онлайн-систему и работает со сторонними сервисами. Больше всего запросов на бронирование, по его словам, компания получает с собственного сайта (около 50%), далее идут Gettable и «ТоМесто» (около 20% с каждого). «Сейчас существует тренд на упрощение пользовательского опыта — любым сервисом должно быть удобно и просто пользоваться, но не только клиентам, но и рестораторам»,— отмечает он. Кнопка для бронирования стола в Google, конечно, повлияет на увеличение числа онлайн-бронирований, полагает господин Ползиков, но «значительных изменений ждать не стоит».

Юлия Тишина