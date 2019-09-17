Суд прекратил уголовное дело против экс-мэра Ростова Великого

Ярославский областной суд отменил приговор в отношении бывшего мэра Ростова Великого, экс-заместителя губернатора Юрия Бойко, обвинявшегося в должностных злоупотреблениях. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, приговор в отношении господина Бойко был вынесен 9 июля. Ростовский районный суд признал его виновным в халатности и закрыл уголовное дело в связи с истечением сроков давности.

Подсудимый обжаловал вердикт, чтобы добиться прекращения расследования по реабилитирующим основаниям. Областной суд отменил приговор Ростовского суда, дело прекратил, виновным бывшего чиновника не признал. «Уголовное дело было, мягко говоря, очень странным. С самого начала я понимал абсурдность обвинений следствия. Я знал, что не виновен ни в каких злоупотреблениях. Суд смог в этом разобраться и прекратил уголовное дело. Спасибо суду за смелость и объективность!» — сказал “Ъ” Юрий Бойко.

Уголовное дело в отношении его было возбуждено в сентябре 2017 года. Первоначально его подозревали в более тяжком преступлении — злоупотреблении должностными полномочиями. Бывшему чиновнику инкриминировали злоупотребления, которые якобы привели в последующем к возможности хищения 22 млн руб. из бюджета при строительстве водопровода и канализации в Ростове Великом.

Юрий Бойко был избран мэром Ростова Великого в 2009 году и стал самым молодым градоначальником в истории России. В 2015–2016 годах он курировал внутреннюю политику на посту заместителя губернатора Ярославской области. Сейчас господин Бойко работает в бизнесе.

Александр Тихонов, Ярославль