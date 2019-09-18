«Биокад» поделится лекарствами

Российская фармацевтическая компания «Биокад» и китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) определились с параметрами создаваемого в КНР совместного предприятия (СП) SPH Biocad с капиталом $400 млн. «Биокад» внесет в него права на шесть препаратов и $29,94 млн, получив 49,9%. Сделка позволит компании выйти на рынок КНР, оборот которого за десять лет может вырасти со $100 млрд до $250 млрд.
Гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов и председатель правления SPH Джун Жоу подписали 17 сентября финальное соглашение о создании СП SPH Biocad в Китае. Об этом “Ъ” сообщил представитель российской компании. Капитал SPH Biocad — $400 млн, SPH инвестирует $200,4 млн и получит 50,1% компании. «Биокад» в обмен на оставшуюся долю вложит $29,94 млн, а также постоянные и исключительные права на производство, дистрибуцию и проч. четырех препаратов для лечения онкологии (бевацизумаб, трастазумаб, адалимумаб, нетакимаб) и еще двух продуктов, находящихся в разработке. Права будут действовать на территории материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.
ЗАО «Биокад» принадлежит кипрской Biocad Holding, в которой 20% — у «Фармстандарта» Виктора Харитонина, 50% — у его партнера Валерия Егорова, 30% — у гендиректора компании Дмитрия Морозова. Выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. В 2018 году, по данным Росстата, выручка компании увеличилась на 42%, до 17,8 млрд руб., чистая прибыль выросла почти в два раза, до 7,4 млрд руб.
SPH входит в государственную Shanghai Pharmaceuticals. Предоставляет услуги в области исследований, разработок, производства, дистрибуции и розничной торговли. В 2018 году компания получила $22,4 млрд выручки и $547 млн прибыли.
Дмитрий Морозов отметил, что SPH Biocad станет платформой «Биокада» для вывода инновационных продуктов на китайский и в перспективе на другие азиатские рынки. SPH, со своей стороны, может расширить свою линейку за счет биологических препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, добавил топ-менеджер. По его словам, доходы SPH Biocad будут распределяться пропорционально долям участников. В «Биокаде» уточнили, что создание СП планируется завершить до конца 2019 года. Первые три-четыре года работы SPH Biocad уйдут на клинические испытания и регистрацию шести продуктов «Биокада» на территории Китая.
«Исходя из структуры сделки, технологии "Биокада" оценены в $170 млн. Это очень хороший показатель для российской компании, учитывая, что большинство выводимых препаратов — воспроизведенные»,— говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. По его словам, контрольная доля в совместных предприятиях традиционно остается за китайской стороной, что обусловлено политикой государства. По такому сценарию выходила на рынок и американская Pfizer, напоминает топ-менеджер.
По данным гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в 2018 году оборот фармацевтического рынка Китая превышал $100 млрд, а крупнейшего в мире рынка США — $250 млрд. Но в ближайшие десять лет китайский рынок может догнать американский, прогнозирует он. При этом, считает господин Шуляк, в дополнение к прибыли от участия в SPH Biocad «Биокад» может рассчитывать на роялти от продажи своих препаратов. Мировые компании показывают в Китае в среднем финансовые показатели лучше, чем в других локациях, вторит Иван Глушков. При этом, указывает он, Китай снижает административные барьеры для иностранных фармацевтических компаний, чтобы снизить цены на лекарства против онкологических заболеваний, число которых растет.
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