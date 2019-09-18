«Биокад» поделится лекарствами

Российская фармацевтическая компания «Биокад» и китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) определились с параметрами создаваемого в КНР совместного предприятия (СП) SPH Biocad с капиталом $400 млн. «Биокад» внесет в него права на шесть препаратов и $29,94 млн, получив 49,9%. Сделка позволит компании выйти на рынок КНР, оборот которого за десять лет может вырасти со $100 млрд до $250 млрд.

Гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов и председатель правления SPH Джун Жоу подписали 17 сентября финальное соглашение о создании СП SPH Biocad в Китае. Об этом “Ъ” сообщил представитель российской компании. Капитал SPH Biocad — $400 млн, SPH инвестирует $200,4 млн и получит 50,1% компании. «Биокад» в обмен на оставшуюся долю вложит $29,94 млн, а также постоянные и исключительные права на производство, дистрибуцию и проч. четырех препаратов для лечения онкологии (бевацизумаб, трастазумаб, адалимумаб, нетакимаб) и еще двух продуктов, находящихся в разработке. Права будут действовать на территории материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня.

ЗАО «Биокад» принадлежит кипрской Biocad Holding, в которой 20% — у «Фармстандарта» Виктора Харитонина, 50% — у его партнера Валерия Егорова, 30% — у гендиректора компании Дмитрия Морозова. Выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. В 2018 году, по данным Росстата, выручка компании увеличилась на 42%, до 17,8 млрд руб., чистая прибыль выросла почти в два раза, до 7,4 млрд руб. SPH входит в государственную Shanghai Pharmaceuticals. Предоставляет услуги в области исследований, разработок, производства, дистрибуции и розничной торговли. В 2018 году компания получила $22,4 млрд выручки и $547 млн прибыли.

Дмитрий Морозов отметил, что SPH Biocad станет платформой «Биокада» для вывода инновационных продуктов на китайский и в перспективе на другие азиатские рынки. SPH, со своей стороны, может расширить свою линейку за счет биологических препаратов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний, добавил топ-менеджер. По его словам, доходы SPH Biocad будут распределяться пропорционально долям участников. В «Биокаде» уточнили, что создание СП планируется завершить до конца 2019 года. Первые три-четыре года работы SPH Biocad уйдут на клинические испытания и регистрацию шести продуктов «Биокада» на территории Китая.

«Исходя из структуры сделки, технологии "Биокада" оценены в $170 млн. Это очень хороший показатель для российской компании, учитывая, что большинство выводимых препаратов — воспроизведенные»,— говорит заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. По его словам, контрольная доля в совместных предприятиях традиционно остается за китайской стороной, что обусловлено политикой государства. По такому сценарию выходила на рынок и американская Pfizer, напоминает топ-менеджер.

По данным гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в 2018 году оборот фармацевтического рынка Китая превышал $100 млрд, а крупнейшего в мире рынка США — $250 млрд. Но в ближайшие десять лет китайский рынок может догнать американский, прогнозирует он. При этом, считает господин Шуляк, в дополнение к прибыли от участия в SPH Biocad «Биокад» может рассчитывать на роялти от продажи своих препаратов. Мировые компании показывают в Китае в среднем финансовые показатели лучше, чем в других локациях, вторит Иван Глушков. При этом, указывает он, Китай снижает административные барьеры для иностранных фармацевтических компаний, чтобы снизить цены на лекарства против онкологических заболеваний, число которых растет.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев