Российский бренд EDEM Wedding представит коллекцию осень—зима 2020 на Нью-Йоркской неделе моды Bridal Fashion Week в октябре.

Фарфор Corona Monogram производства итальянской мануфактуры Richard Ginori. По старинной традиции, как явствует из названия коллекции, все изделия украшены монограммами — всего вариантов 676. В пространстве BoscoCasa можно выбрать готовую комбинацию или составить монограмму из букв имени жениха и невесты.