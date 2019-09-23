23 сентября, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

3

Фото: EDEM Wedding

Новости

"Стиль Wedding". Приложение от , стр. 4

Российский бренд EDEM Wedding представит коллекцию осень—зима 2020 на Нью-Йоркской неделе моды Bridal Fashion Week в октябре.



Фарфор Corona Monogram производства итальянской мануфактуры Richard Ginori. По старинной традиции, как явствует из названия коллекции, все изделия украшены монограммами — всего вариантов 676. В пространстве BoscoCasa можно выбрать готовую комбинацию или составить монограмму из букв имени жениха и невесты.

Комментарии

Печать

PDF-версия

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя