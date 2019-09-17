Экс-главу Клинского района лишили миллиардов

Клинский горсуд (Московская область) обратил в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Александра Постриганя общей стоимостью 9 млрд руб. Экс-чиновник обвиняется в коррупционных и должностных преступлениях, совершенных с целью масштабных хищений муниципальной собственности. В списке Генпрокуратуры, которая обратилась в суд с иском, было несколько сотен земельных участков, а также множество других объектов недвижимости, оформленных на знакомых и родственников бывшего главы района.

О результатах судебного процесса сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. «Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников. В доход государства обращено 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд руб. денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд руб.»,— уточнили в надзорном ведомстве.

В частности, изъяты здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, а также земли лесного фонда.

Как ранее сообщал “Ъ”, борьба за собственность бывшего главы администрации Клинского района велась целый год — с момента его задержания и ареста 29 июня 2018 года. По версии следствия, чиновник, руководивший районом с 1992 по 2014 год, выстроил систему коммерческих взаимоотношений с местными девелоперами, позволяя им вводить в эксплуатацию недостроенные или возведенные с грубыми нарушениями проектной документации дома. Ему инкриминируется пять преступлений корыстной направленности, в числе которых два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, одно превышение этих же полномочий, служебный подлог и получение особо крупной взятки (ст. 285, ст. 286, ст. 292 и ст. 290 УК РФ).

При подготовке иска была изучена информация налоговых, регистрационных органов сразу нескольких регионов, отметили в прокуратуре, в отношении более чем 80 физических и юридических лиц.

Вместе с господином Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков. Напомним, последние утверждали, что являются реальными, а не номинальными владельцами спорного имущества, но следствию в итоге удалось доказать, что без помощи влиятельного Александра Постриганя они никак не могли его приобрести. Так, например, было установлено, что гражданская жена обвиняемого Наталья Палий за последние 19 лет получила официальный доход в размере 17 млн руб., а недвижимости приобрела на 310 млн руб. Дочь чиновника, Наталья Аракелова, заработала за это же время меньше миллиона рублей, а купила имущества на 22 млн руб.

Самым же состоятельным из родственников обвиняемого оказался его сын Валерий: 49-летний Постригань-младший, как полагает следствие, скупал государственную собственность на средства, полученные от противозаконной деятельности отца, и приобрел таким образом 198 объектов недвижимости на общую сумму 404,3 млн руб. При этом его официальный доход за такой же период составил 25,7 млн рублей (с учетом деноминации).

Александр Александров