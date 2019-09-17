РЖД поддерживает отмену субсидирования перевозок в плацкарте

РЖД одобряет предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) прекратить государственное субсидирование перевозок в плацкартных вагонах, сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов «РИА Новости» в кулуарах Международного пассажирского форума в Душанбе.

Как ранее писал “Ъ”, в июне руководитель ФАС Игорь Артемьев написал вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором сообщил о недостатках действующей системы. Он пояснил, что в регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, вследствие чего пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии, по его словам, компенсируют разницу между «экономически обоснованным» и «фактическим» тарифами. Снижение спроса ведет к росту потребности в субсидировании.

ФАС предложила отменить субсидирование перевозок в таких вагонах. Взамен этого ведомство считает нужным выделить несколько «социально значимых» направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год.

О перспективах инициативы читайте в материале “Ъ” «Как плацкарта ляжет».