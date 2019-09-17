Владимир Барабаш возглавил СПЧ Башкирии

Предприниматель Владимир Барабаш, который участвовал в сентябрьских выборах главы Башкирии и набрал менее 1% голосов, назначен председателем Совета по правам человека и развитию гражданского общества при главе республики. Заместителем господина Барабаша стал юрист по вопросам ЖКХ, основатель проекта «Уфаситими» Вадим Беляков. Другой экс-кандидат на должность главы республики — юрист Зульфия Гайсина — заняла пост ответственного секретаря организации. В состав совета вошли 36 человек, в том числе еще один участник выборов главы региона — предприниматель Владимир Кобзев, региональный координатор движения «Голос» Ренат Факиев, главред «Коммерсантъ-Башкортостан» Наталья Павлова, адвокат Валерий Аббасов, активистка ЛГБТ-движения и движения «Архзащита» Кристина Абрамичева, юрист, активистка движения «Архзащита» Эльза Маулимшина, правозащитница Альмира Жукова, адвокат Алексей Зеликман, политолог Сергей Лаврентьев, активист движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров, бывший председатель Верховного суда Башкирии Марат Вакилов. С полным перечнем участников совета пока не ознакомлены они сами.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ему неоднократно предлагали создать такой совет, но он сомневался, понимая, что в его состав войдут «сложные для власти люди». Господин Хабиров выразил надежду, что совет будет обращать внимание на «сложные случаи нарушения прав человека» и предлагать законодательные инициативы. При этом он также просил членов совета помнить, что каждое их заявление или публикация могут по нему «ударить».

Олег Вахитов