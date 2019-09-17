Долгострой на Гвардейской площади в Ростове планируют сдать в 2020 году

Строительство многоэтажки на пересечении Сиверса и Красноармейской пообещали достроить в первой половине 2020 года, сообщает Donnews. Здесь будут располагаться офисные помещения. На объекте уже возобновили строительные работы.

«Разрешение на продолжение строительства уже получено, специалисты приступили к работе. Мы же со своей стороны будем контролировать его ход», — передает издание слова заместителя главы администрации Ленинского района подчеркнул Виктор Баранов.

Застройщиц получил разрешение на строительство еще в 2006 году. Тогда инвесторы напланировали построить административное офисное здание. В 2012 строительство было приостановлено. В 2016 году представитель «Свиссбэл» заявил ж о планах построить здесь отель сети Holiday Inn, но к работам так и не приступил. Спустя год власти Ростова через суд попытались изъять находящуюся под зданием муниципальную землю, но застройщик успел продлить право аренды.

Летом этого года по решению прокуратуры стройка была законсервирована. Строительная готовность объекта, согласно материалам суда, составляет всего 60%.

Дарья Голякова