Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов, создан в ноябре 1841 года указом Николая I. Сегодня в число его клиентов входят более 92,1 млн частных клиентов и 2,3 млн компаний. Банк располагает сетью из 14,2 тыс. отделений и 78 тыс. банкоматов в России, в состав зарубежной сети входят дочерние компании, филиалы и представительства в 22 странах мира. ЦБ РФ владеет 50% плюс одной голосующей акцией Сбербанка. Главная цель «Стратегии 2020» для Сбербанка: выйти на новый уровень конкурентоспособности, который даст возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса.
Название – Сбербанк
Количество сотрудников Группы (30.06.2019) – 291 тыс. чел.
Отрасль – финансовая
Чистая прибыль Группы по МСФО (2018 год) – 831,7 млрд руб.
Головной офис – Москва, Россия
Адрес сайта – www.sberbank.ru
Начало
Драйвером проекта стала ориентация на удовлетворенность внутреннего клиента и технологическое лидерство. Было принято решение кардинально увеличить производительность системы и значительно улучшить UI/UX. Благодаря новой платформе банк получил возможность в ходе проекта включить в объем и успешно реализовать требования ЦБ РФ для ведения параллельного учета по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
Цель
Реализация
Процессы АХД (административно-хозяйственная деятельность) банка уже были реализованы на базе продуктов SAP с использованием лучших практик, благодаря чему проект бизнес-трансформации получил награду SAP Quality Awards (ЕМЕА) 2016 (Gold). Улучшения SAP ERP требовались в части UX/UI (то есть пользовательского опыта и интерфейса), производительности, внедрения требований МСФО в области параллельного учета. Бизнес-процессы параллельного учета по стандартам МСФО нужно было полностью реализовать с нуля по требованиям ЦБ РФ. В итоге с помощью решений SAP банку удалось достичь значительных улучшений в целом ряде бизнес-процессов.
Решения SAP
SAP ERP ЕСС 6.О
SAP HANA 2.0
SAP Fiori
Как стало
Так, технологическое преимущество платформы SAP HANA позволило реализовать требования стандартов МСФО, в том числе по параллельному учету внеоборотных активов. Введен в эксплуатацию функционал для отражения массовых операций (настройка новых областей оценки по МСФО, параметров амортизации, видов движений, добавление аналитического признака «Вид актива по МСФО») с его заполнением. В управлении финансами проект оптимизировал процессы согласования. В сфере логистики была разработана удобная навигация по системным документам, а в управлении бюджетом – монитор закрытия бюджетного периода и контроля бюджетных аналитик. Введен в эксплуатацию функционал по оптимизации процесса учета капитальных затрат. Также процессы АХД стали более дружелюбными и быстрыми.
Результат
После перехода на платформу SAP HANA улучшился и показатель Time-To-Market («время вывода на рынок») благодаря упрощению разработки новой функциональности приложений SAP – до 30% от исходных значений. Проект заложил новый подход к повышению уровня удовлетворенности конечного пользователя за счет UX/UI – это серьезно повлияло на продуктивность работы и снижение количества ошибок. С помощью SAP Fiori банк запустил единое окно для доступа ко всем сервисам SAP и единую платформу для работы пользователей как во внутренней сети банка, так и для мобильных устройств. Более того, по итогам проекта показатель удовлетворенности пользователей вырос почти в 2 раза.
Разработано единое окно, обеспечивающее доступ к сервисам SAP, реализованы новые интерфейсы на технологии SAP Fiori/Ul5, оптимизированы функции пользователей по следующим направлениям: «Роли и полномочия», «Управление финансами и бюджетом», «Сопровождение логистической цепочки», «Бухучет», «Командировки».
Значимые цифры
Михаил Гагарин, директор проектов ПАО «Сбербанк»
Для нас было крайне важно сделать все процессы максимально простыми и с минимальными трудозатратами. В результате проекта показатель удовлетворенности пользователей вырос почти в 2 раза. Видеть ситуацию в реальном времени, цифровые сервисы, удобство работы пользователей – то, к чему мы стремимся в своей работе каждый день. SAP HANA и SAP Fiori позволяют достигать наших целей наиболее эффективно
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