Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, один из ведущих международных финансовых институтов, создан в ноябре 1841 года указом Николая I. Сегодня в число его клиентов входят более 92,1 млн частных клиентов и 2,3 млн компаний. Банк располагает сетью из 14,2 тыс. отделений и 78 тыс. банкоматов в России, в состав зарубежной сети входят дочерние компании, филиалы и представительства в 22 странах мира. ЦБ РФ владеет 50% плюс одной голосующей акцией Сбербанка. Главная цель «Стратегии 2020» для Сбербанка: выйти на новый уровень конкурентоспособности, который даст возможность конкурировать с глобальными технологическими компаниями, оставаясь лучшим банком для населения и бизнеса.

Название – Сбербанк

Количество сотрудников Группы (30.06.2019) – 291 тыс. чел.

Отрасль – финансовая

Чистая прибыль Группы по МСФО (2018 год) – 831,7 млрд руб.

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.sberbank.ru

Начало

Драйвером проекта стала ориентация на удовлетворенность внутреннего клиента и технологическое лидерство. Было принято решение кардинально увеличить производительность системы и значительно улучшить UI/UX. Благодаря новой платформе банк получил возможность в ходе проекта включить в объем и успешно реализовать требования ЦБ РФ для ведения параллельного учета по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Цель

Повышение производительности системы SAP в 3-5 раз

Улучшение бизнес-процессов управления финансами, бюджетами, сопровождения логистической цепочки, отчетности

Обеспечение полной и достоверной информации по активам

Повышение уровня удовлетворенности конечных пользователей сервисов SAP

Сокращение стоимости владения системой за счет рефакторинга существующего функционала

Создание нового технологического фундамента развития сервисов системы

Реализация

Процессы АХД (административно-хозяйственная деятельность) банка уже были реализованы на базе продуктов SAP с использованием лучших практик, благодаря чему проект бизнес-трансформации получил награду SAP Quality Awards (ЕМЕА) 2016 (Gold). Улучшения SAP ERP требовались в части UX/UI (то есть пользовательского опыта и интерфейса), производительности, внедрения требований МСФО в области параллельного учета. Бизнес-процессы параллельного учета по стандартам МСФО нужно было полностью реализовать с нуля по требованиям ЦБ РФ. В итоге с помощью решений SAP банку удалось достичь значительных улучшений в целом ряде бизнес-процессов.

Решения SAP

SAP ERP ЕСС 6.О

SAP HANA 2.0

SAP Fiori

Как стало

Так, технологическое преимущество платформы SAP HANA позволило реализовать требования стандартов МСФО, в том числе по параллельному учету внеоборотных активов. Введен в эксплуатацию функционал для отражения массовых операций (настройка новых областей оценки по МСФО, параметров амортизации, видов движений, добавление аналитического признака «Вид актива по МСФО») с его заполнением. В управлении финансами проект оптимизировал процессы согласования. В сфере логистики была разработана удобная навигация по системным документам, а в управлении бюджетом – монитор закрытия бюджетного периода и контроля бюджетных аналитик. Введен в эксплуатацию функционал по оптимизации процесса учета капитальных затрат. Также процессы АХД стали более дружелюбными и быстрыми.

Результат

После перехода на платформу SAP HANA улучшился и показатель Time-To-Market («время вывода на рынок») благодаря упрощению разработки новой функциональности приложений SAP – до 30% от исходных значений. Проект заложил новый подход к повышению уровня удовлетворенности конечного пользователя за счет UX/UI – это серьезно повлияло на продуктивность работы и снижение количества ошибок. С помощью SAP Fiori банк запустил единое окно для доступа ко всем сервисам SAP и единую платформу для работы пользователей как во внутренней сети банка, так и для мобильных устройств. Более того, по итогам проекта показатель удовлетворенности пользователей вырос почти в 2 раза.

Разработано единое окно, обеспечивающее доступ к сервисам SAP, реализованы новые интерфейсы на технологии SAP Fiori/Ul5, оптимизированы функции пользователей по следующим направлениям: «Роли и полномочия», «Управление финансами и бюджетом», «Сопровождение логистической цепочки», «Бухучет», «Командировки».

Значимые цифры

Ключевые показатели успешности проекта выполнены с превышением в 2 раза

Размер базы данных сокращен в 6,3 раза

Повышена скорость выполнения отчетов в 4-24 раза