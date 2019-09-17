Главреда Sputnik Moldova допрашивают по делу о краже миллиарда

Анонимные Telegram-каналы сообщили о задержании главного редактора Sputnik Moldova Владимира Новосадюка. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, сообщили, что он задержан и у него изъяты неофициальные бухгалтерские отчетные книги. Информацию о том, что господина Новосадюка для допроса сопроводили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, “Ъ” подтвердила его супруга Маргарита Цвик. По ее словам, он не задержан и «с ним пока просто разговаривают».

Пресс-секретарь антикоррупционной прокуратуры Молдовы Кэтэлина Богонос заявила, что пока не может предоставить информацию о задержании господина Новосадюка, так как прокуратура проводит следственные мероприятия.

Отметим, что имена Владимира Новосадюка и Маргариты Цвик фигурируют в отчете Kroll 2, посвященном выводу из трех молдавских банков $1 млрд в 2014 году. Преступление получило известность как «кража века».

Супруги Новосадюк и Цвик были членами админсовета Banca Sociala (один из банков, задействованных в выводе средств), подконтрольного бизнесмену и политику, мужу российской певицы Жасмин Илану Шору. Они также были акционерами Unibank — другого банка господина Шора (находится в процессе ликвидации). Маргарита Цвик также является владельцем двух телеканалов, подконтрольных Илана Шору — Orhei TV и «Центральное телевидение». Оба они были близкими друзьям с Мироном Шором — отцом Илана Шора, который является одним из главных фигурантов дела о краже миллиарда. Сам Шор в июне бежал из Молдавии в Израиль в связи с угрозой ареста.

Информированный источник, настоявший на анонимности, сообщил “Ъ”, что допрос господина Новосадюка и его возможное задержание, скорее всего, связаны с делом о миллиарде. По этому же делу накануне сняли депутатскую неприкосновенность, а затем задержали двух депутатов от партии «Шор» — Марину Таубер и Регину Апостолову.

«В Молдове еще никто не знает, но в Москве недавно решили, что через месяц Новосадюка сменят на российского руководителя»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Александра Батанова, Кишинев