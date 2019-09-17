Бывшего замминистра Пермского края обвинили в жестоком убийстве собак

Региональное Минприроды проверяет обстоятельства убийства четырех охотничьих собак, сообщает РИА «Новости». Вчера в социальной сети ВКонтакте хозяин животных заявил, что в 15 сентября четыре его собаки были расстреляны из машины Виктором Усенко, директором охотхозяйства «Глухарь» (Горнозаводский район).

Господин Усенко до 2016 года занимал пост должность первого заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

По информации охотника, все произошло в присутствии районного охотинспектора. Экс-чиновник объяснил свои действия тем, что собачий лай «мешает ему охотиться».

«Это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы не оставим его без должного внимания. В отношении охотинспектора, присутствующего при этом инциденте, запущен приказ на проведение служебной проверки», — заявили изданию региональном минприроды.

Также свою проверку случая проводит ГУ МВД России по Пермскому краю.