В Ростове прошел фестиваль разработчиков мобильных приложений

В прошлые выходные в Ростове состоялся фестиваль разработчиков мобильных игр и приложений «SunFlower», где встретились российские IT-компании, инвесторы, разработчики игр и приложений для смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба ростовского отделения партии «Единая Россия». На инвест-сессии форума разработчики представили несколько проектов на сумму более 60 млн руб. В фестивале приняли участие больше 200 участников из Ростова, Москвы, Краснодара и Волгограда. На

секциях обсуждались новые решения в области геймдизайна, привлечение инвестиций, правовые аспекты разработки игр.

«Фестиваль объединил южных разработчиков разных сфер высоких технологий и показал, как создавать и успешно развивать бизнес в Ростовской области», - передает пресс-служба слова организатора фестиваля Дениса Федченко.

Он отметил, что в регионе предоставляются различные меры для разработчиков и инвесторов, а профильные ведомства готовы к диалогу с представителями отрасли.

Дарья Голякова