АФК «Система» запустила buyback на сумму до 3 млрд рублей

АФК «Система» запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 3 млрд руб. Buyback проведет «дочка» компании — «Система-Финанс». Максимальное количество выкупленных акций не превысит 300 млн штук, сообщается в пресс-релизе АФК.

Buyback будет проводиться до 29 февраля 2020 года, либо до достижения предела или исчерпания выделенной на выкуп суммы. Выкупленные бумаги компания направит на общекорпоративные цели, в том числе на программу мотивации менеджмента. Для выкупа акций «Система-Финанс» использует собственные средства, увеличения долговой нагрузки не планируется, заявил представитель компании «Интерфаксу».

На фоне новостей о buyback акции АФК «Система» на Московской бирже выросли на 6,40%. По состоянию на 10:45 стоимость акций составила 13,24 руб. за бумагу.