«Газпром межрегионгаз Омск» ограничил подачу газа 18 компаниям-должникам

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» ограничило поставку газа 18 теплоснабжающим организациям в Омской области из-за долгов. Как сообщили в компании, ограничения введены «до уровня среднеоплаченных объемов».

По данным поставщика, на сентябрь просроченная задолженность всех категорий потребителей в регионе перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» за поставленный газ составила 1,4 млрд руб. Крупнейший должник — «Тепловая компания» (513,5 млн руб.). В компании назвали действия должника «грубым нарушением платежной дисциплины» и не исключили обращения в суд с заявлением о признании должника несостоятельным.

В 2017 году «Газпром межрегионгаз Омск» уже обращался в суд с заявлением о признании «Тепловой компании» банкротом из-за долга в 88 млн руб. С начала 2019 года, как следует из картотеки арбитражного суда Омской области, на «Тепловую компанию» дважды подавали на банкротство — ООО «Трубная компания УПСК» и ООО «Промсизкомплект». В обоих случаях суд прекратил дела о банкротстве.

МП «Тепловая компания» создано в 2002 году на базе муниципального унитарного предприятия «Теплокоммунэнерго». От сетей МП обеспечивается теплоснабжением 90% потребителей Омска.

Оксана Павлова