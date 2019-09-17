Теннисные рейтинги

Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225. 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130. 4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5235. 5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4575. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3420. 8 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 3375. 9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810. 10 (10). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2575. 11 (11). Фабио Фоньини (Италия) — 2475. 12 (12). Гаэль Монфис (Франция) — 2455. 13 (13). Маттео Берреттини (Италия) — 2245. 14 (14). Давид Гоффен (Бельгия) — 2055. 15 (15). Борна Чорич (Хорватия) — 2025. 16 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1995. 17 (17). Николоз Басилашвили (Грузия) — 1895. 18 (18). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1870. 19 (19). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1805. 20 (20). Джон Иснер (США) — 1805… 38 (38). Андрей Рублев (Россия) — 1236.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6501 очко. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6415. 3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5131. 4 (4). Наоми Осака (Япония) — 4846. 5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835. 6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803. 7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326. 8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325. 9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935. 10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738. 11 (11). Джоанна Конта (Великобритания) — 3115. 12 (12). Ван Цян (Китай) — 2893. 13 (13). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2785. 14 (14). Слоун Стивенс (США) — 2769. 15 (15). Анжелик Кербер (Германия) — 2750. 16 (16). Мэдисон Кис (США) — 2727. 17 (17). Каролина Возняцки (Дания) — 2597. 18 (18). Анастасия Севастова (Латвия) — 2517. 19 (19). Анетт Контавейт (Эстония) — 2500. 20 (20). София Кенин (США) — 2450… 39 (39). Екатерина Александрова — 1333. 40 (40). Дарья Касаткина — 1270. 41 (41). Анастасия Павлюченкова — 1240… 46 (48). Вероника Кудерметова — 1154… 56 (54). Маргарита Гаспарян — 1029… 65 (65). Светлана Кузнецова — 936… 75 (72). Анастасия Потапова — 844. 76 (73). Анна Блинкова — 837… 97 (97) Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 630.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.
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