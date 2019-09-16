МОК оденется в китайский бренд

Международный олимпийский комитет выбрал нового поставщика одежды вместо Bosco. На летней и зимней Олимпиаде в Токио и Пекине экипировку сотрудникам МОК будет предоставлять китайская компания. До этого эксклюзивным поставщиком одежды был российский бренд Bosco di Ciliegi. Но в конце 2017-го компания просила МОК убрать свой логотип с формы сотрудников. Это было связано с тем, что организация не разрешила российским спортсменам, не замешанным в допинговом скандале, выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под национальным флагом. Позже, когда конфликт был исчерпан, компания заявила, что вернется к исполнению контрактов до 2022 года.

Но основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович пояснил “Ъ FM”, что компания не собиралась поставлять одежду на грядущие Олимпийские игры: «Контракт действовал до Олимпиады Пекина, где уже будет работать китайская компания. Дальше, может быть, с нами продлят договор. Но коммерческих смыслов сотрудничать именно в Пекине мы не увидели. Мы продолжаем работать по разным другим программам. У нас большое количество международных и российских инициатив».

Что касается летней Олимпиады в Токио, которая должна пройти в 2020 году до зимних Игр в Пекине, то Михаил Куснирович не пояснил, почему вместо Bosco предоставлять одежду МОК будет китайская компания HYX. Как сказано в пресс-релизе комитета, это одна из наиболее известных текстильных компаний в Китае. Она была спонсором Олимпийских игр в Пекине в 2008, а также в разное время партнером Китайского олимпийского комитета. Но поскольку сам Михаил Куснирович не исключает возвращения к работе с Международным олимпийским комитетом, то, вероятно, сейчас появление HYX не обошлось без вмешательства властей Китая, считает гендиректор компании Real Profit Group Андрей Якоби: «Это характерно для Китая, поскольку эта страна отличается достаточно серьезным подходом к протекционизму в отношении своих производителей. Их чувствительность к иностранным компаниям на примере последних скандалов с люксовыми брендами только лишний раз подтверждает эту гипотезу. Да, это политика, но не против кого-то, а скорее за своих».

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Владислав Викторов