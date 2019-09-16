В Таганроге на активиста «Левого фронта» завели дело за экстремизм

В отношении регионального координатора политического движения «Левый фронт» Сергея Шурыгина возбуждены уголовные дела. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области, он являлся руководителем экстремистского сообщества «Союз народов солнца и народов полумесяца».

«На территории города Таганрога выявлена и пресечена деятельность экстремистского сообщества "Союз всемирного освободительного движения народное братство «АллатРа»" ("Союз народов солнца и народов полумесяца"), созданного на идеологии зарубежного религиозного объединения "Международное общественное движение «АллатРа»"»,— говорится в сообщении.

По информации ФСБ, основной целью сообщества является «борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа».

В отношении руководителя сообщества, бывшего сотрудника полиции Сергея Шурыгина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В отношении остальных участников дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону