Замминистра сказала правду

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская уведомила о наличии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Ранее госпожа Ржевская занимала должность директора ООО «ЭкоСтройРесурс» — регионального оператора по обращению с ТКО, чью деятельность она на сегодня контролирует. Эксперты отмечают, что для урегулирования конфликта наниматель может отстранить госпожу Ржевскую с поста либо изменить ее служебный функционал так, чтобы ее деятельность не предполагала принятия решений, связанных с деятельностью бывшего работодателя или же всей отрасли, в которой он занят. При этом наниматель может прийти к выводу, что конфликта интересов вовсе нет.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская сообщила о вероятности возникновения конфликта интересов при исполнении ею обязанностей замминистра энергетики и ЖКХ. Об этом говорится в ответе министра ЖКХ и энергетики Самарской области Сергея Маркова на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

«Ржевская Н.М. подала уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»,— говорится в документе. Уведомление находится на этапе ­рассмотрения.

Наталья Ржевская заняла пост заместителя министра энергетики и ЖКХ, руководителя департамента по обращению с отходами 18 июля на срок полномочий губернатора Самарской области. До 22 мая госпожа Ржевская занимала должность директора ООО «ЭкоСтройРесурс» (региональный оператор по обращению с отходами). После этого некоторое время возглавляла экологическое управление ООО — оказывала компании консалтинговые услуги и не числилась в штате. Кроме того, с 21 мая совет депутатов Советского внутригородского района досрочно прекратил полномочия депутата Натальи­ Ржевской.

Должность директора «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская заняла 11 января, исполнительным директором компании является Вячеслав Дормидонтов. Их связывают с депутатом Самарской губернской думы Александром Милеевым, вместе они ранее работали в ООО СК «Родник» (компанию считают аффилированной господину Милееву). Вячеслав Дормидонтов был генеральным директором «Родника».

На сегодня учредителями «ЭкоСтройРесурса» являются ООО «Капитал Актив» (60%), Валерий Елуферьев (20%) и Зиакас Василиос (20%). Совладельцами ООО «Капитал Актив» являются Сергей Елисеев, Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Господин Пашков в 2013 году стал собственником самарского футбольного клуба «Крылья Советов», после чего в 2014 году он внес кандидатуру депутата Самарской губернской думы Александра Милеева в совет директоров футбольного клуба.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов подчеркивает, что факт того, что госпожа Ржевская занимала руководящий пост в организации регоператора, контроль над исполнением обязательств которой входит в ее служебные обязанности в качестве замминистра, действительно говорит о наличии признаков конфликта интересов. «Сообщая работодателю о наличии личной заинтересованности, она следует требованиям федерального законодательства. Наниматель после направления ему уведомления обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Для этого он может отстранить госпожу Ржевскую с поста замминистра энергетики региона либо изменить ее служебный функционал таким образом, чтобы ее деятельность не предполагала принятия решений, связанных с деятельностью бывшего работодателя или же всей отрасли, в которой он занят, что представляется достаточно затруднительным»,— считает Александр Пахомов.

Как отмечает эксперт, есть и третий вариант, по которому наниматель после рассмотрения заявления придет к выводу о том, что конфликта интересов нет, и не предпринимать никаких мер для его устранения. «Однако в этом случае, если при исполнении служебных обязанностей госпожой Ржевской возникнут ситуации, которые будут указывать на то, что „ЭкоСтройРесурс“ получал некие преимущества, ставшие результатом ее решений или решений, принятых при ее участии, это может послужить основанием для привлечения ее к дисциплинарной, административной или даже уголовной ответственности. Ответственность может наступить также и в отношении лиц, ответственных за рассмотрение заявления о наличии личной заинтересованности»,— уточняет господин ­Пахомов.

Это не первый случай риска возникновения конфликта интересов в регионе за последнее время — в июле федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции) потребовал от губернатора отставки министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». Региональная прокуратура выяснила, что чиновник не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Надзорное ведомство внесло в адрес губернатора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В областной прокуратуре сообщили, что представление пока находится в стадии рассмотрения, есть 90 дней на проведение проверки.

Ани Айвазян